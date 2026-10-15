Tabaksteuer: So teuer werden Zigaretten, Tabak und Vapes

Schwarz-Rot will Tabaksteuer erhöhen:So teuer könnten Zigaretten, Tabak und Vapes bald werden
von Dominik Rzepka
Rauchen wird deutlich teurer. Schwarz-Rot will eine höhere Tabaksteuer beschließen. Eine Schachtel Zigaretten kostet ab 2030 im Schnitt dann 11,78 Euro. Auch das Vapen wird teurer.
Mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD wird der Bundestag am Abend die Erhöhung der Tabaksteuer beschließen. Vor allem Zigaretten sollen in den kommenden vier Jahren schrittweise teurer werden.
Eine Schachtel mit 20 Zigaretten kostet derzeit im Schnitt etwa 8,05 Euro. Künftig werden für eine Packung folgende Preise prognostiziert:
- ab 2027: 9,10 Euro
- ab 2028: 9,91 Euro
- ab 2029: 10,81 Euro
- ab 2030: 11,78 Euro
Markenzigaretten könnten noch teurer werden. 20 Zigaretten könnten in den kommenden Jahren bis zu 14 Euro kosten.
Klingbeil rechnet mit Einnahmen in Milliardenhöhe
Durch die Erhöhung der Tabaksteuer will Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) unter anderem mehr Geld für den Haushalt einnehmen. In dem Gesetzesentwurf heißt es:
Im vergangenen Jahr haben die Einnahmen durch die Tabaksteuer 17,6 Milliarden Euro betragen. Klingbeil geht davon aus, dass im kommenden Jahr 1,5 Milliarden Euro mehr eingenommen werden. Im Jahr 2030 sollen es 4,5 Milliarden Euro mehr sein.
Für einen starken Anstieg der Tabaksteuer hatten sich unter anderem der Suchtbeauftragte der Bundesregierung Hendrik Streeck (CDU) und der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ausgesprochen:
AfD kritisiert Steuererhöhung
Für die Union ist die Anhebung der Tabaksteuer politisch heikel. Vor der Wahl hatte sie Steuererhöhungen ausgeschlossen. Noch im ZDF-Sommerinterview 2025 hatte Kanzler Friedrich Merz auf den Koalitionsvertrag gepocht. Darin stehe, dass Steuern nicht erhöht würden, so Merz damals.
Die AfD wirft Merz vor, sich nicht gegen die Pläne aus dem SPD-geführten Finanzministerium durchgesetzt zu haben. Der Bundestagsabgeordnete Christian Douglas kritisiert:
Die Linken-Abgeordnete Doris Achelwilm kritisiert, dass die Erhöhung vor allem Menschen mit kleinen Einkommen treffe. Vertreter der Tabakindustrie befürchten, dass durch die Erhöhung der Schwarzmarkt für Zigaretten gestärkt werde.
Auch Vapen wird teurer
Teurer werden soll jedenfalls auch Tabak zum Selbstdrehen, der sogenannte Feinschnitt. Aktuell gibt es eine 30-Gramm-Packung Feinschnitt ab etwa sechs Euro zu kaufen. Im kommenden Jahr dürfte der Preis im Schnitt bei acht Euro liegen, 2030 bei zwölf Euro.
Auch Vapen wird teurer. Ein Milliliter Liquid soll ab 2027 mit 38 Cent besteuert werden, das sind sechs Cent mehr als bisher. Bis 2030 soll es schrittweise auf 44 Cent nach oben gehen.
Aktuell kosten viele dieser Liquids zwölf Euro. 2030 könnte der Preis bei knapp 15 Euro liegen, sagt Dustin Dahlmann vom Bündnis für Tabakfreien Genuss. Laut Dahlmann wird kein Cent in eine höhere Marge fließen. Die Hersteller und Händler würden also nicht mehr Gewinn machen.
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