Foodwatch: Zuckersteuer führt zu besseren Rezepturen

Die Zuckersteuer führt aus Sicht der Organisation Foodwatch nicht zwingend zu höheren Preisen für Verbraucher. Sie erwartet eher, dass die Hersteller ihre Rezepturen anpassen.

Es sei sozial ungerecht, dass arme Menschen häufiger von Adipositas betroffen wären, sagt Luise Molling von Foodwatch. Das könne man mit der Zuckersteuer ein bisschen ausgleichen. 14.10.2026 | 3:16 min

Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat die Einigung der schwarz-roten Koalition auf eine Steuer für zuckerhaltige Getränke begrüßt. Zum Beispiel auf Limo, Eistees oder Energydrinks soll ab einem bestimmten Zuckergehalt ein Steuersatz von 26 oder 32 Cent pro Liter erhoben werden.

Sie freue sich, dass die Steuer jetzt endlich auf den Weg gebracht werde, sagte Luise Molling von Foodwatch im ZDF heute journal update. Sehen Sie das Interview oben im Video in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagte Molling über ...

... die erwartete Wirkung der Steuer

In Großbritannien, wo seit acht Jahren eine ähnliche Zuckersteuer erhoben wird, hätten "die allermeisten Hersteller den Zuckergehalt in ihren Getränken deutlich gesenkt", sagte Molling. "Um eben keine Steuer zahlen zu müssen." Dort seien die Getränke bis auf wenige Ausnahmen kaum teurer geworden, so Molling.

Für Deutschland sei sie "ziemlich zuversichtlich", dass die Hersteller dem britischen Beispiel folgen werden. Zumal es sich teilweise um dieselben Firmen handele.

Warum sollten sie dies nicht tun? Sie haben ja auch ein Interesse daran, dass ihre Produkte nicht teurer werden. „ Luise Molling, Foodwatch

Das Kabinett einigt sich auf eine Zuckersteuer. Zwei Stufen sind geplant. Je nach Zuckergehalt sollen Getränke um 26 oder 32 Cent pro Liter teurer werden. Es wird auch Ausnahmen geben. 14.10.2026 | 1:47 min

... Kritik am Zeitplan

Obwohl der jetzt abgesegnete Entwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) weiterhin vorsieht, dass die Zuckersteuer zum 1. Juli 2027 eingeführt werden soll, plädiert die CSU dafür, den Start auf 2028 zu verschieben, um den Unternehmen mehr Zeit zu geben, ihre Rezepturen umzustellen. Entsprechend äußerte sich etwa Landesgruppenchef Alexander Hoffmann am Mittwoch.

Molling hingegen sagte im ZDF, sie könne das nicht nachvollziehen: "Ich wundere mich ein bisschen, dass die Lebensmittelindustrie so tut, als würde die Zuckersteuer jetzt so plötzlich um die Ecke kommen." Schließlich werde seit einem halben Jahr über eine Einführung diskutiert.

Mal ehrlich, die Hersteller wussten, dass das kommt. Sie hatten jetzt lange genug Zeit, um sich darauf einzustellen. „ Luise Molling, Foodwatch

Sie sei davon überzeugt, dass ein Start Mitte 2027 auch für die Getränkehersteller "durchaus machbar" ist, sagte Molling weiter.

Finanzminister Klingbeil stellte klar, dass es keine Zuckersteuer auf Light-Produkte geben wird und reagierte damit auf die Kritik, die auf eine mögliche Ausweitung der Zuckersteuer erfolgt war. 26.08.2026 | 1:39 min

... den Vorwurf sozialer Ungerechtigkeit

Sie finde es ungerecht, dass Kinder aus ärmeren Haushalten besonders häufig von Adipositas und anderen ernährungsbedingten Krankheiten betroffen seien, entgegnete Molling dem Argument, die Zuckersteuer treffe vor allem ärmere Menschen, die sich die teureren Getränke dann nicht mehr leisten könnten.

Die häufigeren Krankheiten lägen unter anderem am höheren Konsum zuckerhaltiger Getränke. "Wir können hier mit Hilfe der Zuckersteuer eine große soziale Ungerechtigkeit helfen zumindest ein bisschen auszugleichen", meinte sie.

Außerdem führe die Zuckersteuer "gar nicht unbedingt zu höheren Preisen, sondern vor allem zu besseren Rezepturen", sagte Molling. Niemand werde in seiner Entscheidung bevormundet, zuckerhaltige Getränke zu konsumieren, aber durch die Zuckersteuer gebe es insgesamt "ein besseres und ausgewogeneres Angebot".

Das Interview führte ZDF-Moderatorin Nazan Gökdemir. Die Zusammenfassung ist von Anja Engelke.

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