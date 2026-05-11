Update am Abend: Aigners Kandidatur und unvorsichtige Hacker

Guten Abend,

nach den Midterms in den USA hat sich ein Gefühl breitgemacht, das lange nicht mehr zu spüren war: Es wird noch eine Weile dauern, aber es wird vermutlich wieder eine Zeit geben, in der Donald Trump nicht jeden Tag die Medien und auch dieses Abend-Update dominiert. Heute gibt es aber nochmal allerlei Neuigkeiten aus dem Oval Office. Außerdem: Wie ZDF frontal die mutmaßlichen Hacker gefunden hat, die Daten und Mails bei der AfD erbeutet haben, und wer bald das höchste Amt im deutschen Staat einnehmen soll.

Die erste Frau im Schloss Bellevue?

Das ist passiert: Ilse Aigner soll neue Bundespräsidentin werden. Die Union will die 61-jährige CSU-Politikerin als Kandidatin nominieren. Offiziell wurde es zwar noch nicht bestätigt, aber am Montag soll es so weit sein.

Ilse Aigner soll neue Bundespräsidentin werden. Die Union will die 61-jährige CSU-Politikerin als Kandidatin nominieren. Offiziell wurde es zwar noch nicht bestätigt, aber am Montag soll es so weit sein. Das ist der Hintergrund: Die 61-jährige Präsidentin des bayerischen Landtags wäre die erste Frau an der Spitze des Staates. Schon vor Wochen hatte CSU-Chef Markus Söder für Aigner geworben und damit Kanzler Friedrich Merz unter Druck gesetzt. Zuletzt hatte es immer mehr Unterstützung für sie gegeben.

Die 61-jährige Präsidentin des bayerischen Landtags wäre die erste Frau an der Spitze des Staates. Schon vor Wochen hatte CSU-Chef Markus Söder für Aigner geworben und damit Kanzler Friedrich Merz unter Druck gesetzt. Zuletzt hatte es immer mehr Unterstützung für sie gegeben. Das ist der weitere Weg: Gewählt wird das Staatsoberhaupt am 30. Januar von der sogenannten Bundesversammlung mit 1.260 Mitgliedern. In diesem Gremium sitzen 1.260 Personen: alle 630 Abgeordneten des Bundestags und weitere 630 Personen, die von den Landesparlamenten nominiert werden.

ZDF-Mittagsmagazin, 06.11.2026, 12 Uhr 06.11.2026 | 1:27 min

Donald Trump stellt "große Übereinkunft" in Aussicht

Das ist passiert: Nach der Wahlniederlage seiner Republikaner bei den Midterms will Donald Trump sich nochmal mit einer Reihe außenpolitischer Baustellen beschäftigen: Er will bald entscheiden, ob die USA den Krieg gegen Iran wieder aufnehmen. Zugleich stellt er nach einem Treffen mit einem russischen Unterhändler ein umfassendes Abkommen in Aussicht, das weit über die Ukraine hinausreichen könnte.

Es wird mehr als die Ukraine umfassen, und ich könnte sogar sagen, dass es ganz Europa umfassen könnte. „ Donald Trump, US-Präsident

Das ist der Hintergrund: In Abu Dhabi sollen kommende Woche erstmals seit Monaten wieder Vertreter der USA, Russlands und der Ukraine direkt miteinander verhandeln. Parallel laufen Gespräche über Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine mögliche europäische Sicherheitsordnung.

In Abu Dhabi sollen kommende Woche erstmals seit Monaten wieder Vertreter der USA, Russlands und der Ukraine direkt miteinander verhandeln. Parallel laufen Gespräche über Sicherheitsgarantien für die Ukraine und eine mögliche europäische Sicherheitsordnung. Und dann ist da noch sein Büro: Details zu dem großen Abkommen mit Russland nennt er bislang nicht. Auch zum Ausgang der Midterms sagt er vergleichsweise wenig. Stattdessen hat Trump aber erklärt, sein aufwendig umgebautes Oval Office zum Nationaldenkmal zu erklären, damit künftige Präsidenten daran nichts mehr verändern dürfen. Ob er damit durchkommt, ist offen.

ZDFheute, 06.11.2026, 09:31 Uhr 06.11.2026 | 0:44 min

AfD-Leak: Recherche führt zu mutmaßlichem Hacker in den USA

Das ist passiert: Im Oktober haben Hacker rund 280 Gigabyte gestohlener Daten der AfD ins Netz gestellt, darunter Hunderttausende interne Dokumente und Mails. Meine Kollegen Daniel Laufer und Hakan Tanriverdi haben für ZDF frontal gemeinsam mit dem “Spiegel” die Spur der Hacker verfolgt und einen Mann ausfindig gemacht, der mutmaßlich hinter dem Datenleak steckt: den in den USA lebenden Programmierer Oleksij L.

Im Oktober haben Hacker rund 280 Gigabyte gestohlener Daten der AfD ins Netz gestellt, darunter Hunderttausende interne Dokumente und Mails. Meine Kollegen Daniel Laufer und Hakan Tanriverdi haben für ZDF frontal gemeinsam mit dem “Spiegel” die Spur der Hacker verfolgt und einen Mann ausfindig gemacht, der mutmaßlich hinter dem Datenleak steckt: den in den USA lebenden Programmierer Oleksij L. Das sind die Details: Online fanden die Reporter eine Vielzahl an Spuren, die L. mit dem vermeintlich anonymen Account “Versistance” verbinden, über den das Leak veröffentlicht wurde: gleiche Spitznamen, eine gemeinsam betriebene Webseite und andere Projekte. Ein IT-Forensik-Experte hat die Recherche geprüft und für stichhaltig befunden.

Online fanden die Reporter eine Vielzahl an Spuren, die L. mit dem vermeintlich anonymen Account “Versistance” verbinden, über den das Leak veröffentlicht wurde: gleiche Spitznamen, eine gemeinsam betriebene Webseite und andere Projekte. Ein IT-Forensik-Experte hat die Recherche geprüft und für stichhaltig befunden. Das sagt der mutmaßliche Hacker: L. schrieb ZDF frontal auf Anfrage, die AfD sei wegen lascher IT-Sicherheit “zu einem verlockenden Ziel” geworden. Es sei zunächst nicht um Politik gegangen. Tatsächlich finden sich in Sprachchats und Beiträgen vor dem Leak keine Hinweise auf politisches Interesse. Die Daten enthalten unter anderem brisante Mails zu einer Spendenaffäre der heutigen AfD-Chefin Alice Weidel.

Interne Mails und Dokumente: Stecken diese Hacker hinter den AfD-Leaks?

ZDFheute Xpress, 20.10.2026, 11:50 Uhr 20.10.2026 | 0:21 min

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Ratgeber: Einfach und leise Laub beseitigen

Herbstlaub gehört zum Garten, kann aber schnell zu lästiger Arbeit werden, wenn es im Weg ist. Wer dafür nicht zum Laubbläser greifen möchte, hat einige einfache Alternativen.

Volle Kanne, 04.11.2026, 09:05 Uhr 04.11.2026 | 5:31 min

Sport

David gegen Goliath heißt es in der türkischen Süper Lig, wenn der kurdisch geprägte Sensations-Zweite Amed SK am Samstag bei Galatasaray antritt. Die Bedeutung des Spiels geht aber über den Sport hinaus, erzählt Janosch Bárhó in der aktuellen Folge "Bolzplatz":

Bolzplatz, 05.11.2026, 17 Uhr 05.11.2026 | 16:28 min

Gesagt

Hubert Aiwanger hat mit seinen Freien Wählern eine wichtige Funktion erfüllt, indem er nämlich ja eigentlich so eine Abpufferung hineingebracht hat zwischen die CSU und die AfD. „ Prof. Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing

Hubert Aiwanger veränderte als Freie-Wähler-Chef die politische Landschaft in Bayern. Was bedeutet sein Tod für die Politik? Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch analysiert die Situation im Interview:

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Hier wurde richtig kreativ gebacken: Ein zuckersüßer Nachbau einer Achterbahn auf Coney Island hat in New York das Rennen um die beste Lebkuchen-Stadt gewonnen.

ZDFheute, 06.11.2026, 13:49 Uhr. 06.11.2026 | 0:56 min

Streaming-Tipps für den Abend

Pat hat alles verloren: Haus, Job und seine Frau Nikki. Und so findet er sich, nachdem er auf gerichtliche Anweisung Monate in einer psychiatrischen Anstalt verbracht hat, plötzlich zuhause bei Mutter und Vater wieder. Doch er ist fest entschlossen, positiv zu denken und damit sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen und seine Frau zurückzuerobern. Die Bestseller-Verfilmung "Silver Linings" mit Jennifer Lawrence und Bradley Cooper wurde für acht Oscars nominiert. (ARD, 114 min)

15.10.2026 | 113:30 min

Vier junge Pflegefachkräfte starten an der Berliner Charité. Sie wollen für die Patienten da sein. Doch zwischen medizinischen Notfällen, Zeitdruck und schweren Abschieden geraten sie auch an Grenzen. "Start auf Station" begleitet die Mediziner*innen durch ihren Alltag in der Klinik. (Vier Folgen à 25 min)

30.10.2026 | 25:50 min

Rezept des Tages: Forelle auf Kartoffel-Oliven-Stampf

Mario Kotaska umhüllt den Fisch vor dem Braten mit Mandeln. Dazu reicht er Kartoffelstampf, der mit Oliven und Kräutern verfeinert wurde, und cremigen Rahmwirsing. Ein aromatisches Erlebnis.

Das Rezept gibt es hier als Download.

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