Mehrere Flugzeuge in Europa betroffen:Serie von Bombendrohungen gegen Flüge geht weiter
Wieder mussten Flugzeuge in Europa nach Bombendrohungen zwischenlanden. Betroffen waren Flüge nach Prag, Sofia und Rom. Bislang wurde in keiner der Maschinen Sprengstoff gefunden.
Die Serie falscher Bombendrohungen gegen europäische Fluglinien hat sich am Freitag fortgesetzt. Betroffen waren nach Angaben von Flughäfen und Behörden mindestens neun Flüge von und nach Prag, zwei Flüge in die bulgarische Hauptstadt Sofia aus London und Brüssel sowie ein Flug von Lissabon nach Rom.
Vier Flüge landeten wegen Bombendrohungen außerplanmäßig in Frankreich. Die Maschinen würden derzeit überprüft, teilte die französische Regierung mit.
Bombendrohungen gegen Flüge: Urheber ist unklar
Das Amt des französischen Premierministers erklärte:
Drei der betroffenen Flugzeuge seien in Paris Orly gelandet, eines in Bordeaux, hieß es in informierten Kreisen. In keinem der betroffenen Flugzeuge wurde ein Sprengsatz gefunden.
Bislang ist unklar, wer hinter den Drohungen steckt. Die Flughäfen in Rom und Sofia erhielten Bekennerschreiben, in denen von "Kämpfern des Männerstaats" die Rede ist, einer rechtsextremen Gruppierung aus Russland. Ein Zusammenhang ließ sich bisher jedoch nicht belegen.
Ermittlungen nach Drohungen laufen
In Europa hatte es zuletzt mehrere sogenannte hybride Angriffe gegeben, die teilweise Russland oder Iran zugeschrieben wurden. EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas erklärte am Donnerstag, es sei "zu früh, um Rückschlüsse auf einen möglichen Zusammenhang" zwischen den Bombendrohungen zu ziehen. Die Ermittlungen in den betroffenen Ländern dauerten an.
In den vergangenen Tagen hatte es Dutzende von Bombendrohungen gegen Flugzeuge gegeben, die sich jedoch alle als unbegründet herausstellten. In mehreren Fällen wurden Flugzeuge umgeleitet oder von Militärmaschinen begleitet.
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