  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Kriminalität

Wieder Bombendrohungen gegen Flüge: Serie geht weiter

Eilmeldung
vor 10 Minuten
CDU-Kreise: Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden

Mehrere Flugzeuge in Europa betroffen:Serie von Bombendrohungen gegen Flüge geht weiter

|

Wieder mussten Flugzeuge in Europa nach Bombendrohungen zwischenlanden. Betroffen waren Flüge nach Prag, Sofia und Rom. Bislang wurde in keiner der Maschinen Sprengstoff gefunden.

Flugzeuge von Wizz Air und Austrian Airlines, aufgenommen am Flughafen Wien in Niederösterreich.

Neue Bombendrohungen haben den europäischen Luftverkehr gestört. Mehrere Flugzeuge mussten außerplanmäßig landen, andere konnten erst verspätet starten.

06.11.2026 | 1:40 min

Die Serie falscher Bombendrohungen gegen europäische Fluglinien hat sich am Freitag fortgesetzt. Betroffen waren nach Angaben von Flughäfen und Behörden mindestens neun Flüge von und nach Prag, zwei Flüge in die bulgarische Hauptstadt Sofia aus London und Brüssel sowie ein Flug von Lissabon nach Rom.

Vier Flüge landeten wegen Bombendrohungen außerplanmäßig in Frankreich. Die Maschinen würden derzeit überprüft, teilte die französische Regierung mit.

Flugzeuge stehen auf dem Rollfeld des internationalen Flughafens Leonardo da Vinci in Fiumicino bei Rom.

Mehrere Passagierflugzeuge wurden europaweit zu außerplanmäßigen Landungen gezwungen, unter anderem in Italien und Bulgarien.

05.11.2026 | 0:55 min

Bombendrohungen gegen Flüge: Urheber ist unklar

Das Amt des französischen Premierministers erklärte:

Es wurden Ermittlungen aufgenommen, um die Herkunft der Drohungen auszumachen, die ganz Europa betreffen.

Amt des Premierministers von Frankreich, Sébastien Lecornu

Drei der betroffenen Flugzeuge seien in Paris Orly gelandet, eines in Bordeaux, hieß es in informierten Kreisen. In keinem der betroffenen Flugzeuge wurde ein Sprengsatz gefunden.

Bislang ist unklar, wer hinter den Drohungen steckt. Die Flughäfen in Rom und Sofia erhielten Bekennerschreiben, in denen von "Kämpfern des Männerstaats" die Rede ist, einer rechtsextremen Gruppierung aus Russland. Ein Zusammenhang ließ sich bisher jedoch nicht belegen.

Flugbetrieb an Stuttgarter Flughafen kurzzeitig ausgesetzt

Ein 24-Jähriger behauptete im Oktober am Flughafen Stuttgart, eine Bombe im Gepäck zu haben. Der Flugverkehr wurde zwischenzeitlich gestoppt.

05.10.2026 | 0:31 min

Ermittlungen nach Drohungen laufen

In Europa hatte es zuletzt mehrere sogenannte hybride Angriffe gegeben, die teilweise Russland oder Iran zugeschrieben wurden. EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas erklärte am Donnerstag, es sei "zu früh, um Rückschlüsse auf einen möglichen Zusammenhang" zwischen den Bombendrohungen zu ziehen. Die Ermittlungen in den betroffenen Ländern dauerten an.

In den vergangenen Tagen hatte es Dutzende von Bombendrohungen gegen Flugzeuge gegeben, die sich jedoch alle als unbegründet herausstellten. In mehreren Fällen wurden Flugzeuge umgeleitet oder von Militärmaschinen begleitet.

Quelle: AFP
Über dieses Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 06.11.2026 ab 12 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
TschechienBulgarienSpanienItalienPortugalFrankreich

Mehr zu den Bombendrohungen

  1. Reisende am internationalen Flughafen in Fiumicino bei Rom.

    Mehrere Maschinen umgeleitet:Rätselhafte Bombendrohungen stören Europas Flugverkehr

    mit Video0:55
  2. Symbolbild: Ein Jet von Austrian Airlines

    Flug von Tel Aviv nach Wien:Austrian Airlines: Notlandung wegen Drohung in Sofia

  3. Wegen Bombendrohungen verurteilt: ehemaliges NWO-Mitglied
    Exklusiv

    Bombendrohungen und Cybermobbing:Wie Internet-Trolle Hunderte Polizeieinsätze auslösen

    von Julia Klaus und Daniel Laufer
    mit Video10:25