Austrian Airlines: Entwarnung nach Drohung auf Flug nach Wien

Wegen einer mutmaßlichen Bombendrohung hat ein Austrian Airlines-Flugzeug in der bulgarischen Hauptstadt Sofia notlanden müssen. Der Airbus war auf dem Weg von Tel Aviv nach Wien.

Austrian Airlines gab nach der Durchsuchung des Fliegers am Montag Entwarnung (Symbolbild). Quelle: IMAGO

Wegen einer Drohung hat ein Flugzeug der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines einen ungeplanten Zwischenstopp in Sofia einlegen müssen. Die Maschine befand sich am Sonntagabend auf dem Weg von Tel Aviv nach Wien, als es die Kursänderung gab.

"Das betroffene Flugzeug - ein Airbus A320 - wird nunmehr entsprechend durchsucht", hieß es nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA in einer Mitteilung von Austrian Airlines. Das Unternehmen bestätigte darin die Drohung.

Auf einem Flug von Dubai nach Tel Aviv war es am 30. September zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Dabei soll der Copilot den Piloten mit einer Axt angegriffen haben. 01.10.2026 | 23:36 min

Keine Gefahr festgestellt - Flug erreicht Wien sicher

In israelischen Medien war von einer mutmaßlichen Bombendrohung die Rede, die nach dem Start in Israel eingegangen sei. Zu diesem Zeitpunkt habe sich das Flugzeug nahe der bulgarisch-rumänischen Grenze befunden. Ein Besatzungsmitglied habe die Drohung gemeldet, berichtete das bulgarische Verkehrsministerium. Daraufhin seien Kampfjets der bulgarischen Luftwaffe aufgestiegen und hätten die Maschine bis zur Landung um 20.42 Uhr Ortszeit begleitet, hieß es weiter.

An Bord befanden sich laut Austrian Airlines 51 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder, wie es in dem APA-Bericht heißt. Das Flugzeug sei sicher in Sofia angekommen.

Am Montag gab die Fluggesellschaft Entwarnung: Bei der Durchsuchung des Flugzeugs, der Passagiere und der Besatzung sei keine Gefahr festgestellt worden, teilte das Unternehmen mit. Der Flug mit der Nummer OS82 sei noch in der Nacht mit allen Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord nach einem erneuten Boarding sicher in Wien gelandet. Die Sicherheit der Fluggäste und der Crew habe stets oberste Priorität, hieß es weiter.

Anfang Oktober in Stuttgart: Ein 24-Jähriger behauptete am Flughafen, eine Bombe im Gepäck zu haben. Der Flugverkehr wurde zwischenzeitlich gestoppt. 05.10.2026 | 0:31 min

Zuletzt schwerer Vorfall auf Flug nach Tel Aviv

Bereits am 30. September hatte es auf einem anderen Flug mit Ziel Tel Aviv einen schweren Zwischenfall gegeben: Auf einer Flydubai-Maschine aus Dubai soll der Copilot den Kapitän mit einer Axt angegriffen haben. Der indische Flugkapitän konnte trotz schwerer Verletzungen die Tür zum Cockpit öffnen. Dort konnten Passagiere dann den Angreifer überwältigen. Eine zweite Besatzung brachte die während der Attacke stark abgesackte Maschine im saudi-arabischen Tabuk zur Landung.

Der aus dem Oman stammende Copilot des Flydubai-Flugs soll laut Erkenntnissen von Ermittlern in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Selbstmordanschlag geplant und vorgehabt haben, die Maschine auf den Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv stürzen zu lassen.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, AP, Reuters