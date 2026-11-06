Erste Frau an der Spitze des Staats:Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden
von Dominik Rzepka
Zum ersten Mal soll eine Frau an der Spitze des Staats stehen: Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden, das erfuhr das ZDF.
Lange hat sich Kanzler Friedrich Merz (CDU) öffentlich nicht festgelegt. Jetzt steht offenbar fest, dass auch die CDU hinter der CSU-Politikerin Ilse Aigner steht. Ein CDU-Präsidiumsmitglied sagt ZDFheute, es sei nicht vorstellbar, dass jemand anderes als Ilse Aigner die Kandidatin wird. Auch mehrere andere Medien berichteten übereinstimmend darüber.
Zuletzt hatten sich die Hinweise verdichtet, dass die 61-jährige CSU-Politikerin von Union und SPD nominiert werden könnte. Unionsfraktionschef Thorsten Frei hatte Aigner eine "ganz hervorragende Personalie" genannt.
Unterstützung für Aigner kam unter anderem auch von Michael Kretschmer und Mario Voigt, den CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen beziehungsweise Thüringen.
Diese Promis könnten Präsidentin wählen
Zuvor hatte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für Aigner ausgesprochen und Kanzler Merz damit unter Druck gesetzt. Söder sagte auf dem CSU-Parteitag Ende Oktober leicht verstolpert:
Aigner wäre die erste Frau an der Spitze des Staats. Gewählt werden soll sie am 30. Januar von der sogenannten Bundesversammlung. In diesem Gremium sitzen 1.260 Personen: alle 630 Abgeordnete des Bundestags und weitere 630 Personen, die von den Landesparlamenten nominiert werden.
Prominente Mitglieder der Bundesversammlung sollen unter anderem Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Pur-Sänger Hartmut Engler und Journalist Constantin Schreiber werden. Schreiber wurde vom BSW in Sachsen nominiert.
Grüne kritisieren Merz: "Mit jedem Tag unwürdiger"
Die Personalie Aigner drohte zur Belastungsprobe innerhalb der Union zu werden - auch, weil der Eindruck entstehen konnte, CSU-Chef Söder treibe die CDU in dieser Frage vor sich her.
CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hatte Kanzler Merz in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" heftig kritisiert. Merz habe kein FIngerspitzengefühl. "Er ist jemand, der den Begriff der gestaltenden Politik erst sehr spät erkennt."
Auch Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann hatte Merz im Spiegel kritisiert. Der Vorgang um die Benennung einer Kandidatin für die Bundespräsidentschaft werde mit jedem weiteren Tag unwürdiger. "Offenbar hat Friedrich Merz keine Kontrolle über den Prozess", so Haßelmann.
Stationen aus Aigners Leben
Aigner wurde am 7. Dezember 1964 im Landkreis Rosenheim geboren. Nach ihrem Realschulabschluss machte sie eine Lehre zur Radio- und Fernsehtechnikerin. 1994 zog sie in den bayerischen Landtag ein, 1998 wechselte sie in den Bundestag.
Von 2008 bis 2013 war sie Bundesministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 2018 wurde sie Präsidentin des bayerischen Landtags. Aigner ist nach eigenen Angaben Single. Dem Münchner Merkur sagte sie:
Auch aus der SPD gab es zuletzt Unterstützung für Aigner. Die drei Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD Merz, Söder und Klingbeil könnten sie am Montag offiziell als gemeinsame Kandidatin präsentieren.
Dominik Rzepka ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.
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