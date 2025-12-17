Update am Morgen: Die mutigen Frauen von Kabul

Guten Morgen,

es gibt Geschichten, für die braucht man viel Geduld. Zwei Jahre lang haben wir uns immer wieder darum bemüht, eine Genehmigung zu erhalten, um in Afghanistan arbeiten zu dürfen. Die Taliban erteilen ausländischen Journalisten nur noch selten eine Akkreditierung. Doch dann zahlt sich unsere Hartnäckigkeit aus, unser ZDF-Team darf offiziell einreisen.

Seitdem ich 2004 das erste Mal nach Kabul reiste, habe ich eine enge Verbindung zu diesem schwierigen und schönen Land. Für mich war und ist Afghanistan nicht nur ein Krisenherd, die Begegnungen mit den Menschen dort sind immer auch eine Inspiration. Nirgendwo habe ich so viele mutige Frauen erlebt, so viel Hunger nach Bildung.

Viele Menschen haben inzwischen das Land verlassen. Doch es gibt sie immer noch, die Stimmen des Widerstands und es sind vor allem weibliche. Mahbouba Seraj, die Grande Dame der afghanischen Frauenrechtlerinnen, hat weder ihren Humor noch ihren Kampfgeist verloren. In ihrem Haus in Kabul nimmt sie junge Frauen auf, die vor Gewalt in ihren Familien flüchten mussten. Und sie kritisiert, die Taliban wollten die Hälfte der Gesellschaft verschwinden lassen.

Die Taliban tun, was die Taliban tun. Und sie tun es mit keinerlei Rücksicht auf alle in diesem Land. Und diejenigen, die absolut den schlimmsten Preis zahlen, sind wir Frauen. „ Mahbouba Seraj, Frauenrechtlerin

Afghanistan ist in den vier Jahren Taliban-Herrschaft zum frauenfeindlichsten Regime der Welt geworden. Das bekomme auch ich als deutsche Journalistin zu spüren. In unserem Hotel weist ein Plakat darauf hin: "Liebe Schwestern, bitte haltet Euch an den islamischen Hijab." Das ist neu.

Auf Interviewanfragen reagiert man zögerlich, es gilt als nicht akzeptabel, sich mit Frauen im Bild zu zeigen. Zwar wollen die neuen Machthaber von der Welt akzeptiert werden, doch es herrscht auch großes Misstrauen.

Trotz düsterer Zustände treffen wir Menschen, die anpacken. Junge Afghanen gründen Hilfsorganisationen, um die notleidende Bevölkerung zu versorgen, sie sammeln Spenden in einem Moment, in dem die internationale Hilfe immer weiter begrenzt wird. Die Armut ist so stark gewachsen, dass inzwischen fast vier Millionen Kinder unter fünf Jahren zu verhungern drohen.

Nahrungsmittel zu verteilen sei wichtig und human, erzählt mir Ruhila, eine junge Frau, die für die afghanische Hilfsorganisation Aseel arbeitet. Mehr als die Hälfte der Mütter ist nicht in der Lage, ihre Kinder zu stillen. Sie mit Babynahrung zu versorgen, ist eine Aufgabe, die Aseel übernimmt. Ein Ausweg aus der Krise könne das nicht sein.

Bildung ist der einzige Weg, da herauszukommen. Es gibt buchstäblich keinen anderen Weg. „ Ruhila Mateen, Hilfsorganisation Aseel

Am Ende gewähren uns auch die Taliban einen seltenen Einblick in ihr System. Nach längeren Absprachen erhalten wir die Erlaubnis, in einem Trainingslager Spezialeinheiten zu filmen. Sicherheit, so will man uns als ausländischem Fernsehteam vermitteln, hat in Afghanistan heute oberste Priorität.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Europas Teilnahme verheißt für Moskau "nichts Gutes": Der Kreml gibt an, neue Vorschläge nach den Ukraine-Gesprächen in Berlin prüfen zu wollen, dämpft aber Hoffnungen. Sprecher Peskow kritisiert die Initiative der Europäer.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Merz gibt Regierungserklärung ab: Der Bundeskanzler wird eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel in Brüssel abgeben. Dabei geht es um die Nutzung der eingefrorenen russischen Staatsvermögen für die Ukraine. Zuvor muss sich Merz im Parlament auch einer Befragung durch die Abgeordneten stellen.

Ausrüstung für die Bundeswehr: Der Haushaltsausschuss soll rund 52 Milliarden Euro für die Aufrüstung der Bundeswehr bewilligen. Ein großer Teil von über 20 Milliarden Euro ist für Bekleidung und persönliche Ausrüstung der Soldaten vorgesehen. Zudem sollen rund 200 neue Puma-Schützenpanzer gekauft werden und ein satellitengestütztes Aufklärungssystem.

Ausführlich informiert

Was nun, Herr Merz? Bundeskanzler Friedrich Merz sieht die Gespräche zur Ukraine auf gutem Weg. Im ZDF äußerte er sich zu neuen Vereinbarungen zu Sicherheitsgarantien. Doch heikle Entscheidungen stehen noch aus.

Sportlich in den Tag

Gislason präsentiert Aufgebot für Handball-EM: Gut vier Wochen vor dem Auftakt gibt Bundestrainer Alfred Gislason heute Vormittag bekannt, welche Spieler er bei der Endrunde vom 15. Januar bis 1. Februar in Dänemark, Norwegen und Schweden setzt. Die DHB-Auswahl trifft in der Vorrunde auf Österreich, Serbien und Spanien.

Zahl des Tages

30

Heute will das Bundeskabinett die Reform beschließen, die das Bürgergeld durch eine neue Grundsicherung ersetzen soll. Wer künftig zwei Termine beim Arbeitsamt schwänzt, bekommt 30 Prozent weniger Geld. Beim dritten versäumten Termin werden die Zahlungen vorerst gestrichen.

Ein Lichtblick

Die ZDF-Hitparade war über 30 Jahre ein TV-Ereignis. Geprägt durch Moderator Dieter Thomas Heck brachte sie Schlagerstars hervor. Vor 25 Jahren wurde die letzte Folge gesendet.

Gesagt

Ich staune, dass ich noch unter den Lebenden bin und hoffe, dass der Abpfiff kommt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin fertig. „ Armin Mueller-Stahl

Gefeierter Schauspieler, Konzertgeiger, Schriftsteller und seit langem vor allem Maler: Armin Mueller-Stahl ist ein Universalgenie der deutschen Kultur. Heute wird er 95 Jahre alt. Das ZDF-Mittagsmagazin berichtet darüber ab 12 Uhr.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch gibt es im Nordwesten und Westen dichte Wolken und es kann leicht regnen. Auch südlich der Donau halten sich dichte Wolken. Sonst ist es nach Nebelauflösung sonnig oder nur locker bewölkt. Die Temperaturen erreichen drei bis zwölf Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

