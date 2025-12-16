Als Schülerin überspringt Lina Heider Klassen, macht schon mit elf Jahren ihr Abitur. Nun ist sie bereits Studentin. Und freut sich auf die Zeit, die vor ihr liegt.

Deutschlands wohl jüngste Abiturientin Lina Heider studiert nun VWL in Bonn. Die Zwölfjährige gilt als hochbegabt. An der Uni belegt sie mehr Kurse als viele ihrer Kommilitonen. 16.12.2025 | 1:00 min

Lina Heider ist zwölf Jahre alt - und studiert jetzt Volkswirtschaftslehre an der Uni Bonn. Im Sommer hatte sie als Elfjährige und damit wohl jüngste Abiturientin Deutschlands ihr Abschlusszeugnis erhalten - nach nur sechs Jahren Schulzeit.

Das Studium gefalle ihr sehr gut, sagt Lina: "Es macht Spaß und ist besser als in der Schule." Denn dort habe sie sich zuletzt "durchgehend gelangweilt". An der Uni dagegen könne sie viel mehr selbst organisieren und der Inhalt sei komplexer. Schon als Schülerin hatte sie im Rahmen eines Begabten-Sonderprogramms Uni-Kurse belegt.

Nach nur sechs Jahren Schulzeit machte Lina Heider in Bonn ihr Abitur. 05.07.2025 | 2:16 min

Schulzeit dauerte sechs Jahre

Die Zwölfjährige gilt als höchstbegabt - sie hat also einen sehr hohen IQ. Ihre Schulzeit dauerte nur sechs Jahre. Zunächst sprang sie von der ersten in die fünfte Klasse, von dort in die achte, zehnte, elfte und schließlich zwölfte.

Mehrere Medien berichteten darüber - und es gab auch viele Falschinformationen zu der Schülerin. So wurde das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Linas Eltern als Flüchtlinge aus Afghanistan gekommen seien. Linas Familie stellte klar, dass ihre Tochter in Deutschland geboren ist und auch die Eltern nicht aus Afghanistan kommen.

Der Wissensdurst der jungen Studentin gilt als äußerst ausgeprägt. Nach Angaben der Familie wollte sie schon im Alter von einem Jahr gern Bücher mit viel Text vorgelesen bekommen. Mit zwei Jahren habe sie schon bis zehn rechnen können. Mit elf Jahren hat sie den Angaben zufolge unter anderem schon "Faust I" und "Faust II" gelesen.

Überflieger, Ausnahmetalent, Genie, aber auch Schulabbrecher und Einzelgänger: Als hochbegabt gilt, wer einen IQ über 130 hat. Der Mittelwert liegt bei 100. 05.07.2022 | 28:42 min

Erst Bachelor, dann vielleicht Auslandsstudium

Der große Altersunterschied zu den anderen Studentinnen und Studenten an der Uni sei für sie kein Problem, meint Lina. Sie sei daran gewöhnt, viel mit Älteren zusammen zu sein. Zwei Schulfreundinnen, mit denen sie Abi gemacht hat, seien ebenfalls an ihrer Uni, und sie habe auch schon neue Leute kennengelernt.

Ich hatte noch nicht das Gefühl, ausgeschlossen zu werden. „ Lina Heider, Studentin

Zunächst möchte Lina den Bachelor machen und danach eventuell eine Weile ins Ausland gehen. Außerdem interessiere sie sich auch noch für eine Reihe anderer Studienfächer - etwa Biologie, Germanistik sowie Politik und Gesellschaft. Vielleicht werde sie sich sogar jetzt schon mal ein oder zwei Kurse davon nebenbei anschauen.