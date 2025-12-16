Letzte Folge vor 25 Jahren:Wie die ZDF-Hitparade den deutschen Schlager populär machte
von Luise Sophie Reinke
Die ZDF-Hitparade war über 30 Jahre ein TV-Ereignis. Geprägt durch Moderator Dieter Thomas Heck, brachte sie Schlagerstars hervor. Vor 25 Jahren wurde die letzte Folge gesendet.
Wenn am Samstagabend die Titelmelodie erklang, schaltete ein ganzes Land ein. Familien versammelten sich im Wohnzimmer und Millionen Zuschauer stimmten mit ab, wenn Schlagerstars ihre neuesten Hits präsentierten. Am 16. Dezember 2000 flimmerte die Sendung nach 32 Jahren und 368 Folgen zum letzten Mal über die Bildschirme.
Interaktives Fernsehen: Die Hitparade als Zuschauerrevolution
Als 1969 die erste Ausgabe ausgestrahlt wurde, galt die Hitparade als kleine Revolution. Nicht Fachjurys entschieden über Erfolg oder Misserfolg, sondern die Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie stimmten per Postkarte ab, später telefonisch.
Damit gehörte das Format zu den frühen Formen interaktiven Fernsehens. Das Studio 1 in Berlin Adlershof bot eine Bühne mit Wohnzimmeratmosphäre mit dicht gedrängten Sitzreihen und Künstlerinnen und Künstler mitten im Publikum. Musik sollte nicht distanziert präsentiert, sondern gemeinsam erlebt werden.
Dieter Thomas Heck - Stimme und Gesicht einer Ära
"Hier ist die Hitparade im Zet-De-Ef". Mit diesen immer gleichen Worten eröffnete Dieter Thomas Heck die Hitparade. Der Flensburger ist untrennbar mit der Sendung verbunden. Mit seinem unverwechselbaren Schnellsprechstil und dem Satz "Bitte schön, meine Damen und Herren!" prägte er Generationen von Fernsehzuschauern. Heck verstand sich als Anwalt des Schlagers und wurde selbst zur Kultfigur.
Nach 183 Folgen verabschiedete sich Heck am 15. Dezember 1984 aus der Show. Als er 2018 starb, schrieb ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann: "Im Schlafanzug auf dem Samtsofa, ein Butterbrot mit Kinderwurst in der Hand, mit Mama und Papa Hitparade gucken - ein Stück Kindheit ist gestorben."
Die ZDF-Hitparade: Karrierebühne für Schlagerstars
Für viele Musikerinnen und Musiker wurde die Sendung zum Karrieresprungbrett. Über Jahrzehnte hinweg präsentierte die ZDF-Hitparade die erfolgreichsten deutschsprachigen Songs - von Katja Ebstein bis Roland Kaiser, von Drafi Deutscher bis Marianne Rosenberg. Playback war tabu, stattdessen lieferten Plattenfirmen die originalen Instrumentalbänder. Die markante Uhr im Studio unterstrich den Live-Charakter.
Vom Schlagerboom zum Pop: Wandel der ZDF-Hitparade
In den 1970er-Jahren war der Schlager ein verbindendes Element der Bundesrepublik: unpolitisch, eingängig, familiär. Doch ab den 1980er-Jahren geriet das Genre unter Druck. Rock, Pop und die Neue Deutsche Welle prägten den Musikgeschmack. 1985 übernahm Viktor Worms die Moderation, später Uwe Hübner. Mit Worms kamen modernere Inszenierungen, internationale Gäste und das Playback-Verbot wurde aufgehoben. Zugleich veränderte sich das Publikum: Viele, die mit der Show groß geworden waren, wandten sich neuen Formaten zu.
Zwischen Nostalgie und Kulturerbe
Als Uwe Hübner am 16. Dezember 2000 die letzte Folge moderierte, endete eine Fernsehära. Ein Stück der gemeinsamen Fernsehkultur erinnert noch heute mit Wiederholungen und Archivaufnahmen an jene Samstagabende, an denen Millionen Menschen das Gefühl teilten, zu einer großen Gemeinschaft zu gehören.
