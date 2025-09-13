  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Star der ZDF-Hitparade: Schlagerstar Andreas Martin ist tot

Liebling der "ZDF-Hitparade":"Amore mio": Schlagerstar Andreas Martin tot

|

In den letzten Jahren hatte sich der einstige "ZDF-Hitparade"-Liebling weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun ist Andreas Martin mit 72 Jahren gestorben.

Schlagersänger Andreas Martin beim einem Auftritt der Schlagernacht in der Rheinhausenhalle Duisburg. (Archiv)

Mit Songs wie "Amore mio" sang sich Schlagersänger Andreas Martin in die Herzen der Fans. Hier bei einem Auftritt in der Schlagernacht in der Rheinhausenhalle Duisburg. (Archiv)

Quelle: Imago

Der Schlagersänger Andreas Martin ist tot. Der 72-Jährige starb am frühen Samstagmorgen im nordrhein-westfälischen Neunkirchen, wie sein Manager Joseph Thomann der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Die Beerdigung solle Anfang Oktober im engsten Kreis stattfinden. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

Von rechts nach links: Wencke Myhre, Freddy Quinn und Udo Jürgens auf Schallplatten abgebildet.

Schlagermusik steht für Emotionen, Erinnerungen, Zeitgeist und Musikgeschichte. Die Dokumentation blickt auf vergangene Schlagercharts und damit auch zurück in die Geschichte.

21.01.2024 | 44:40 min

Andreas Martin feierte in den 1980er und 90er Jahren mit Liedern wie "Deine Flügel fangen Feuer" und "Amore Mio" große Erfolge. Besonders durch Auftritte in der ZDF-"Hitparade" wurde der gebürtige Berliner einem breiten Publikum bekannt. Als Komponist schrieb und produzierte er auch Stücke für andere Künstler wie Wolfgang Petry oder Engelbert.

In den letzten Jahren hatte sich der Sänger weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 2023 erschien sein letztes Album "Hier in dem Moment".

von links nach rechts: Peter Maffay, Helene Fischer, Andrea Berg und Udo Lindenberg auf Schallplatten abgebildet

In den 80er-Jahren wird die Schlagerwelt ordentlich aufgemischt: Die Neue Deutsche Welle bringt frische Töne in die Hitparaden, Rock und Volksmusik mischen sich mit dem Schlager.

20.01.2024 | 44:35 min

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa

Mehr zu Schlager, Musik und Stars