Für seinen ersten Auftritt am Ballermann hat sich Heino ordentlich in Schale geworfen. In seinem silbernen Glitzer-Outfit betritt der Schlagersänger die Bühne im "Bierkönig", schreibt das Mallorca Magazin. Natürlich darf auch sein Markenzeichen, die schwarze Sonnenbrille, nicht fehlen. Kurz vor seinem Auftritt war auch bei Heino ein wenig Aufregung zu spüren:

Heino am Ballermann: Auftakt mit "Skandal im Sperrbezirk"

Heino hat weitere Mallorca-Pläne

Schon am kommenden Wochenende will Heino wieder auf der Bühne stehen. Der Ballermann soll seine zweite Heimat werden, so der 86-Jährige. Aber so ganz zum Spaß macht Heino das Ganze nicht. Die Kasse dürfte durchaus klingeln: