Heino plant Shows auf Mallorca: Caramba und Caracho am Ballermann

Mit 86 Jahren "top in Form"

Die Veranstalter auf der Partymeile hätten immer wieder versucht, den Barden zu verpflichten sagte Manager Werner. Jetzt sei die Zeit reif. Der erste Auftritt am Ballermann sei es für Heino aber nicht. In den 1980er Jahren habe er einmal Roy Black für einen Auftritt vertreten, so Werner.

In knapp zwei Wochen startet der 86-Jährige laut Werner zudem eine Deutschland-Tour. Seine neue Single "Ein Gläschen am Morgen" habe auch eingeschlagen, auf diversen Social-Media-Kanälen hätten die Videos in kurzer Zeit 13 Millionen Aufrufe bekommen. Der Song ist nicht ganz unumstritten - darin werde Alkohol verherrlicht, so die Kritik.