Warum Fledermäuse so bedroht sind - und was man dagegen tun kann

Immer weniger Insekten und geeignete Quartiere - Fledermäuse in Deutschland sind teils bedroht. Warum sie Schutz brauchen und was man bei Kontakt mit ihnen beachten sollte.

Fledermäuse sind wichtig für das Ökosystem, doch viele Arten sind bedroht. In Auffangstationen werden geschwächte Tiere wieder aufgepäppelt. Wie kann gefundenen Fledermäusen geholfen werden? 28.08.2026 | 4:34 min

Fledermäuse sind faszinierende Tiere - doch einige Arten sind vom Aussterben bedroht und auf Schutz angewiesen. Um darauf aufmerksam zu machen, veranstaltet der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) bundesweit die Internationale Fledermausnacht (Batnight), die in diesem Jahr am 29. und 30. August stattfindet.

Auch in Marburg kümmern sich Menschen um Fledermäuse und betreiben dort eine Rettungsstation für die Tiere. Kaija Spruck ist dort ehrenamtlich tätig; die Faszination der Tiere hat sie in ihrem Bann gezogen. Die Versorgung der Tiere selbst ist für die gelernte Physikerin nicht die größte Herausforderung, aufwändiger sei die Aufklärung der Menschen, die die Tiere finden:

Warum hat man da diese Fledermaus? Ist die gefährlich? Da gibt es manchmal Ängste. Oder wir haben Fledermäuse am Haus - können die was kaputt machen? „ Kaija Spruck, Ehrenamtliche bei einer Fledermaus-Rettungsstation

Was, wenn ich eine Fledermaus finde? Fledermäuse suchen normalerweise keinen Kontakt zu Menschen. Trotzdem können sie Krankheiten übertragen. In Mitteleuropa ist vor allem die Fledermaus-Tollwut relevant. Wer eine Fledermaus findet, sollte sie deshalb nicht mit bloßen Händen anfassen, sondern Handschuhe tragen und eine Fledermaushotline des Nabu kontaktieren.

Fledermaus: Darum ist sie wichtig fürs Ökosystem

Um die Fledermäuse ranken sich zahlreiche Mythen. In Filmen und Geschichten werden sie häufig mit Gefahr und Bedrohung verbunden. Dabei seien die Tiere für unser Öko-System von großer Bedeutung, erklärt der Tierforscher Markus Dietz: "Bei uns sind sie Insektenfresser und schon vor 200 Jahren hat man erkannt, dass die Menge an Insekten, die die Fledermäuse nachts zu sich nehmen, hilft, Bäume gesund zu halten."

Weltweit gibt es mehr als 1.400 Fledermausarten. Die ältesten bekannten Fossilien der Tiere sind etwa 50 Millionen Jahre alt. Faszinierend ist ihre Art, sich in der Nacht zu orientieren: Durch das Echo-System könnten sie sich gezielt auf Nahrungssuche machen und erkennen, wie weit ihre Beute entfernt ist, so Dietz:

Sie sind permanent am Rufen in der Nacht. Deswegen ist jedes Foto, das man von der Fledermaus in der Nacht macht, immer mit offenem Mund, weil die über den offenen Mund den Ultraschall ausstoßen. „ Markus Dietz, Institut für Tierökologie und Naturbildung

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Speiseplan der Fledermaus: Bis zu 4.000 Mücken pro Nacht

In Deutschland leben 25 Arten mit ganz unterschiedlichen Vorlieben bei der Nahrung, erklärt Dietz. Manche ernährten sich im Schwerpunkt von Fliegen und Mücken, andere wie die seltene Mopsfledermaus äßen vor allem Nachtfalter.

Eine Fledermaus kann laut dem Experten pro Nacht bis zu 4.000 Mücken fressen - sie ist damit ein wichtiger Insektenjäger. Doch gerade die Nahrung wird für sie zunehmend knapp.

Wir haben etwa drei Viertel der Insekten-Biomasse in der Landschaft in den letzten 30 Jahren verloren. Fledermäuse brauchen enorme Energiemengen, enorme Insektendichten. „ Markus Dietz, Institut für Tierökologie und Naturbildung

Fledermaus-Bestand deutlich reduziert

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind die Fledermausbestände in Deutschland und in Mitteleuropa um 80 bis 90 Prozent zusammengebrochen. Ein Grund waren damals eingesetzte Mittel in der Land- und Forstwirtschaft. Sie wurden über die Nahrung aufgenommen und lagerten sich im Fettgewebe der Tiere ab, erklärt Dietz und ergänzt: "Sie haben dazu geführt, dass sie (Fledermäuse) sich teilweise über die Nahrung vergiftet haben."

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Als Deutschland wirtschaftlich wieder in Schwung kam, seien zudem Kirchen und Dächer in großer Zahl saniert worden. Auch dadurch seien viele Kolonien verschwunden.

Bedrohung durch Hitze

Ein weiteres Problem ist der Klimawandel: Da es in diesem Jahr durch die extreme Hitze auch in den Dachböden extrem heiß gewesen sei, mussten Fledermauskolonien laut Dietz teilweise Notunterkünfte suchen, um nicht an einem Hitzeschlag zu sterben.

"Wir haben das mittlerweile sogar im Wald. Es gibt Baumhöhlen, die sich so stark erhitzen können, wenn die Sonne drauf scheint, dass Fledermäuse zu Tode kommen können."

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Mehrere Arten vom Aussterben bedroht

Von den 25 in Deutschland heimischen Fledermausarten sind laut Nabu vier akut vom Aussterben bedroht. Drei Arten gelten zudem als stark gefährdet, weitere fünf Arten sind als gefährdet eingestuft. Umso wichtiger ist es laut Nabu, zu vermitteln, wie man ihnen helfen kann - zum Beispiel indem man etwa Gärten insekten- und fledermausfreundlich gestaltet.

Wer Fledermäuse in den eigenen Garten lockt, wird bald feststellen, dass sie kein bisschen gruselig sind, sondern faszinierende Flugkünstler, die in den Abendstunden ihr ganzes Können zeigen. „ Naturschutzbund Deutschland (Nabu)

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