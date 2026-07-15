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"Colobus congoensis":Scheu, maskiert, bedroht - neue Affenart im Kongo entdeckt
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Er ist klein, schwarz, und sieht aus, als würde er eine Maske tragen. Forscher haben im Kongo eine neue Art der Stummelaffen entdeckt - die jedoch stark gefährdet sein soll.
Quelle: dpa
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