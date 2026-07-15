  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Scheu, maskiert, bedroht - neue Affenart im Kongo entdeckt

Bilderserie

"Colobus congoensis":Scheu, maskiert, bedroht - neue Affenart im Kongo entdeckt

|

Er ist klein, schwarz, und sieht aus, als würde er eine Maske tragen. Forscher haben im Kongo eine neue Art der Stummelaffen entdeckt - die jedoch stark gefährdet sein soll.

Colobus Congoensis
Colobus Congoensis
Colobus Congoensis

Colobus congoensis: Der Affe mit der Maske

Sein markantes, maskenartiges Aussehen unterscheidet den Colobus congoensis laut den Forschern von bekannten Stummelaffen. Er sei zudem etwa sieben Kilogramm schwer und gebe tiefe Laute von sich.

Quelle: dpa
Quelle: dpa
Thema
Biodiversität

Mehr News aus dem Tierreich

  1. Mit ihren zwei Küken sitzt ein Paar Weißstörche auf ihrem Nest im hessischen Ried. Dabei sucht der Nachwuchs im Schatten der Altvögel Schutz vor der heißen Sonne.

    Reality-TV aus dem Vogelnest:Nestcams: Was hinter dem Hype um den Storch steckt

    von Julian Prahl
    mit Video43:15
  2. Eine Tüpfelhyäne und ihr Junges laufen durch die Savanne.

    Studie räumt mit schlechtem Image auf:Warum Hyänen weder böse noch hinterlistig sind

    mit Video0:32
  3. Ein Wüstenregenfrosch sitzt im Sand.

    Warum die IUCN vor Artensterben warnt:Internet-Star in Gefahr: Wüstenregenfrosch auf Roter Liste

    von Winnie Heescher
    mit Video0:38
  4. Eine Aufnahme eines winzigen Oktopus, der auf eine Handfläche passen würde

    Fund vor den Galápagos-Inseln:Winzig, blau und dicke Arme: Neue Oktopus-Art entdeckt

    mit Video0:41