Tesla zeigt humanoiden Roboter "Optimus" in Berlin

Er serviert Popcorn, überreicht Weihnachtskugeln: Tesla hat seinen humanoiden Roboter "Optimus" präsentiert. Er könnte das "größte Produkt aller Zeiten" werden, so Tesla-Chef Musk.

Tesla hat in Berlin seinen humanoiden Roboter "Optimus" vorgestellt. Der Roboter servierte in einem Einkaufszentrum Popcorn und winkte den Kunden zu. 20.12.2025 | 1:16 min

Tesla hat seinen humanoiden Roboter mit dem Namen "Optimus" dem Publikum in Berlin vorgeführt. Auf dem Weihnachtsmarkt im Einkaufscenter LP12 gab die Maschine Popcorn aus. Der Roboter griff kleine Popcorn-Boxen, füllte sie auf und überreichte sie den Besuchern. Zudem überreichte "Optimus" Weihnachtskugeln in Pappschachteln und winkte den Kunden zu.

Wie bei anderen ähnlichen Demonstrationen von Tesla blieb unklar, inwieweit der Roboter dabei autonom agierte oder zumindest teilweise ferngesteuert wurde.

China investiert wie kaum ein anderes Land in die Weiterentwicklung von Robotern. Humanoide Maschinen mit KI aus chinesischer Produktion könnten bald den Weltmarkt dominieren. 24.03.2025 | 4:37 min

Tesla: Roboter soll "langweilige Aufgaben übernehmen"

Während die Verkäufe von Teslas Elektroautos in diesem Jahr erneut sinken dürften, verkündet Konzernchef Elon Musk, dass die Zukunft der Firma in selbstfahrenden Robotaxis und menschenähnlichen Robotern liegen werde. So beharrt Musk darauf, dass die "Optimus"-Roboter des Konzerns das Potenzial hätten, zum "größten Produkt aller Zeiten" zu werden.

Tesla kündigte an, "Ende 2026/Anfang 2027" solle "Optimus" auf den Markt kommen. Der Preis werde 20.000 bis 25.000 Dollar (rund 17.000 bis 21.000 Euro) pro Stück betragen. Der 1,73 Meter hohe Roboter soll laut Tesla "unsichere, sich wiederholende und langweilige Aufgaben übernehmen" - etwa auch Saubermachen und Kochen.

Menschen sollten mehr Zeit für das haben, "was sie lieben". Der Roboter könne auch Arbeitskräfte ersetzen, etwa in der Lagerhaltung.

Humanoide Roboter sollen künftig den Wirtschaftsstandort prägen. Wie und wohin sich die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine entwickelt, zeigte die Roboter-Messe Automatica in München. 25.06.2025 | 1:22 min

"Optimus" als Chirurg?

Musk sagt auch voraus, dass es auf der Welt mehr Roboter als Menschen geben werde. Selbstfahrende Autos und Roboter würden eine "Welt ohne Armut" herbeiführen, in der jeder Zugang zu bester medizinischer Versorgung habe. Denn: "Optimus wird ein unglaublicher Chirurg sein", verkündete Musk.

"Optimus" werde aktuell in der Tesla-Fabrik im kalifornischen Fremont eingesetzt, dort müsse er etwa Batteriezellen sortieren oder am Montageband "unterstützen". Laut dem Unternehmen ist der Roboter fähig, empfindliche Objekte wie Eier oder Werkzeuge zu handhaben, verfügt über "Echtzeit-Vision und Navigation" und kann sich auf zwei Beinen auf unebenem Gelände fortbewegen.

Der Roboterhund Spot sucht an der Unterseite der Hamburger Köhlbrandbrücke mithilfe von Kameras und Sensoren nach Schadstellen. Mit 30-fachem-Zoom erstellt er hochauflösende Fotos der vielbefahrenen Brücke. 06.10.2025 | 2:04 min

Umkämpfte Zukunftsmärkte

Sowohl bei selbstfahrenden Taxis als auch bei Robotern trifft Tesla auf viel Konkurrenz. So forschen viele chinesische Unternehmen an Robotern und US-Firmen wie Agility Robotics und Figure AI arbeiten daran, die Maschinen in der Industrie einzusetzen. So erfüllten Roboter von Figure AI testweise ein halbes Jahr Aufgaben im US-Werk von BMW in Spartanburg.

Musks Pläne bei Tesla: Beim Robotaxi geht es um "alles oder nichts"

Beim autonomen Fahren ist unterdessen die Google-Schwesterfirma Waymo führend. Sie hat in verschiedenen US-Städten mehr als 2.500 fahrerlose Fahrzeuge im Einsatz, während Tesla bisher auf einige Dutzend Wagen in der texanischen Stadt Austin mit einem Aufpasser im Beifahrersitz kommt.

In China und den USA gehören sie längst zum Straßenbild: fahrerlose Kleinbusse und Robotaxis. In Hamburg soll bald ein selbstfahrender Elektro-Bus von VW in den regulären Betrieb gehen. 17.06.2025 | 2:38 min

Quelle: dpa, AFP