KI-Rechenzentren: SpaceX schließt Milliarden-Deal mit Google ab

Kurz vor seinem geplanten Börsengang vermietet SpaceX für viel Geld einen Teil seiner Rechenleistung. Google braucht die Kapazitäten für den Betrieb Künstlicher Intelligenz.

Der SpaceX-Firmensitz in Hawthorne, Kalifornien (USA): In den nächsten Jahren vermietet das Unternehmen für Milliarden KI-Rechenleistung. Quelle: AFP

SpaceX, die Weltraumfirma von Elon Musk, wird in den kommenden Jahren jeden Monat 920 Millionen Dollar von Google für vermietete Rechenleistung kassieren. Google braucht die Computer-Kapazität für seine Dienste mit Anwendung von Künstlicher Intelligenz.

Die Vereinbarung läuft von Oktober dieses Jahres bis Ende Juni 2029. In einem ähnlichen Deal bezieht auch die KI-Firma Anthropic für 1,25 Milliarden Dollar pro Monat in einem mehrjährigen Deal Rechenleistung von SpaceX.

In den USA sind große Datenzentren ein Milliardenmarkt, der von der Trump-Regierung gefördert wird. Der Wasserverbrauch der Rechenzentren könnte Dürren, zum Beispiel in Wyoming, verschlimmern. 22.04.2026 | 6:28 min

Musk ließ in SpaceX seine eigene KI-Firma xAI aufgehen, für die mehrere Rechenzentren gebaut wurden. Nach der vor einigen Wochen bekanntgegebenen Abmachung mit Anthropic erklärte er, dass für die KI-Aktivitäten von SpaceX eines der Rechenzentren ausreiche.

Bei xAI und nun SpaceX wird der KI-Chatbot Grok entwickelt, der weniger genutzt wird als ChatGPT von OpenAI, Anthropics Claude und Googles Konkurrenzsoftware Gemini.

Über den globalen Machtkampf um KI wurde auch bei "maybrit illner" vom 7.05.2026 diskutiert. 07.05.2026 | 63:23 min

Privatfehde von Musk mit Google-Konkurrent OpenAI

Indem Musk Anthropic und Google dringend benötigte Rechenleistung vermietet, hilft er den Unternehmen zugleich im Wettbewerb mit dem Konkurrenten OpenAI, gegen den er als einstiger Mitgründer seit Jahren eine Fehde führt.

KI-Infrastruktur ist teuer. Google stellte allein für dieses Jahr Kapitalinvestitionen von bis zu 190 Milliarden Dollar in Aussicht, die vor allem in Rechenzentren gehen sollen.

Milliarden helfen SpaceX vor Börsengang

SpaceX will kommende Woche an die Börse gehen und strebt dabei eine Gesamtbewertung von 1,7 Billionen Dollar sowie Rekordeinnahmen von 75 Milliarden Dollar an.

Trotz Milliardenumsätzen schreibt SpaceX rote Zahlen: Kurz vor dem Börsengang meldet Elon Musks Firma einen Verlust von fast fünf Milliarden Dollar – wegen der Entwicklungskosten für Starship. 21.05.2026 | 0:19 min

Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in einem krassen Kontrast zu dem angestrebten Börsenwert - die Anleger sollen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge zahlen.

So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar. Allein schon die Vermietung der Rechenzentren wird diese Zahlen deutlich aufbessern.

Mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX kündigt Elon Musk einen der wohl größten Börsengänge der Geschichte an. Davon verspreche sich Musk "frisches Geld", sagt ZDF-Expertin Sina Mainitz. 21.05.2026 | 1:24 min

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Quelle: dpa