SpaceX und die fünf größten Börsengänge jemals

Elon Musk könnte mit SpaceX den größten Börsengang der Geschichte vollziehen und den bisherigen Rekord brechen. Welche Konzerne er dabei übertreffen würde.

SpaceX hat offenbar vertraulich einen Antrag für einen Gang an die US-Börse gestellt. Mit einer Bewertung von über 1,75 Billionen Dollar könnte es der größte Börsengang aller Zeiten werden. 02.04.2026 | 0:30 min

Der US-Milliardär Elon Musk will erneut Finanzgeschichte schreiben - diesmal mit seiner Weltraumfirma SpaceX. Kürzlich fusionierte das Unternehmen mit seinem KI-Startup xAI, ein Schritt, der SpaceX neues Wachstumspotenzial ermöglichen soll.

Medienberichten von Bloomberg und dem "Wall Street Journal" zufolge hat SpaceX einen vertraulichen Antrag auf einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

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Demnach könnte der Börsengang, ein sogenannter IPO (Initial Public Offering), dem Unternehmen 40 bis 80 Milliarden US-Dollar einbringen, bei einer angestrebten Bewertung von etwa 1,75 Billionen US-Dollar.

Hohe Erwartungen an SpaceX

Sollten sich diese hohen Erwartungen bestätigen und der Börsengang, der laut früheren Meldungen bereits im Sommer dieses Jahres stattfinden könnte, tatsächlich realisiert werden, könnte der IPO von SpaceX bestehende Rekorde übertreffen.

Maßgeblich ist dabei das Emissionsvolumen, also das Kapital, das beim Börsengang eingenommen wird, nicht die Gesamtbewertung des Unternehmens. Ein Blick auf die bislang größten Börsengänge zeigt, in welcher Dimension sich ein solcher Schritt bewegen würde.

Platz 5: Visa

Den fünften Platz der größten IPOs belegt nach Angaben von Renaissance Capital, einer auf Börsengänge spezialisierten Beratungsfirma, das Kreditkartenunternehmen Visa. Der Börsengang im Jahr 2008 erzielte ein Emissionsvolumen von rund 17,9 Milliarden US-Dollar. Seitdem ist der Aktienkurs um mehr als 2.000 Prozent gestiegen.

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Platz 4: NTT Docomo

Das japanische Telekommunikationsunternehmen NTT Docomo, das 1998 an die Börse ging, belegt den vierten Platz. Mit einem Emissionsvolumen von 18,1 Milliarden US-Dollar gehörte der IPO zu den größten seiner Zeit. Das Unternehmen gilt als größter Mobilfunkanbieter in Japan.

Platz 3: SoftBank Corp

Mit SoftBank Corp gehört ein weiteres japanisches Unternehmen zu den Top 5. Der Börsengang 2018 brachte rund 21,3 Milliarden US-Dollar ein. Als Teil der SoftBank Group ist es stark in digitale Infrastruktur und KI-Entwicklung investiert, darunter auch eine Partnerschaft mit OpenAI.

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Platz 2: Alibaba

Der E-Commerce-Konzern Alibaba aus China schaffte 2014 mit seinem Börsengang ein Volumen von 21,8 Milliarden US-Dollar. Es war der größte Börsengang eines Internetunternehmens.

Platz 1: Saudi Aramco

Den Spitzenplatz nimmt Saudi Aramco ein, der staatliche Ölkonzern Saudi-Arabiens. Der Börsengang im Jahr 2019 erzielte historische 25,6 Milliarden US-Dollar und gilt bis heute als größter IPO der Welt.

Telekom - größter Börsengang in Deutschland

Deutsche Unternehmen sind in der internationalen Rangliste der größten Börsengänge kaum vertreten. Den Rekord in Deutschland hält die Deutsche Telekom mit etwa 13 Milliarden US-Dollar und ihrem IPO im Jahr 1996. Damals zog der Kurs zeitnah auf über 100 Euro an.

Für viele Anlegerinnen und Anleger blieb der anfängliche Gewinn jedoch eine kurze Freude: Nach dem Boom folgte der tiefe Absturz. Wer 1996 eine Aktie im Wert von 28,50 DM (ca. 14,76 Euro) gekauft hat, hält diesen Wert heute immerhin in etwa in Euro.

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Ob SpaceX tatsächlich den größten Börsengang aller Zeiten realisieren wird, ist offen. Viele zentrale Details sind unbestätigt, und ambitionierte Bewertungen garantieren keinen Rekord beim Emissionsvolumen.

Klar ist jedoch: Sollte das Unternehmen den Schritt an die Börse wagen, würde es sich in eine Reihe historischer IPOs einordnen und könnte die Rangliste der größten Börsengänge verändern.