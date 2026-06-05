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Anthropic: Weltweite Pause bei KI-Entwicklung "sinnvoll"

US-Unternehmen:Anthropic: Weltweite Pause bei KI-Entwicklung "sinnvoll"

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Braucht die weltweite KI-Entwicklung eine Pause? Das auf KI-spezialisierte US-Unternehmen Anthropic hält das für sinnvoll - für Gesellschaft und Forschung.

Symbolbild: Ein Smartphone, auf dem das Logo des US-amerikanischen Unternehmens Anthropic, zu sehen ist (aufgenommen am 21. 4. 2026).

Anthropic hält eine Pause bei der KI-Entwicklung für sinnvoll. (Symbolbild)

Quelle: AFP

Der auf Künstliche Intelligenz spezialisierte US-Konzern Anthropic plädiert für eine weltweite Pause bei der Entwicklung immer leistungsstärkerer KI-Systeme. Eine weltweite Verlangsamung der Spitzenforschung im KI-Bereich wäre "wahrscheinlich sinnvoll", erklärte der in San Francisco beheimatete Konzern am Donnerstag (Ortszeit).

Es müssten aber alle KI-Größen in der Welt mitmachen: Sollte ein einzelnes Unternehmen allein pausieren, würden die Konkurrenten einfach an ihm vorbeiziehen.

Anthropic: KI-Pause "wünschenswert"

"Wir halten es für wünschenswert, dass die Welt die Möglichkeit hat, die Entwicklung hochmoderner KI-Systeme zu verlangsamen oder vorübergehend auszusetzen, damit gesellschaftliche Strukturen und die Forschung zur Ausrichtung der KI mit dem technologischen Fortschritt Schritt halten können", erklärte Anthropic.

Leuchtschrift „Code with Claude“ auf der Entwicklerkonferenz „Code with Claude“ von Anthropic am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, in San Francisco

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Damit eine Pause tatsächlich Wirkung zeigen könnte, müssten sich nach Ansicht von Anthropic führende KI-Konzerne in verschiedenen Ländern - allen voran in den USA und China - darauf einigen, ihre Arbeit gleichzeitig zu verlangsamen oder zu pausieren. Dafür müssten Regeln aufgestellt und eingehalten werden, "die für alle überprüfbar wären".

Anthropic sorgte mit KI-Modell Mythos für Aufsehen

Anthropic ist für seinen Chatbot Claude bekannt, der vor allem von Unternehmen genutzt wird. Zudem arbeitet Anthropic an einem KI-Modell namens Mythos, das Lücken in Cybersicherheitssystemen aufspüren soll.

Pentagon AI Anthropic

Die KI "Claude Mythos" von Anthropic könnte laut BSI zu "Umwälzungen im Umgang mit Sicherheitslücken" führen. Mit dem Hersteller stehe man im Austausch.

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Neben den US-Behörden hofft auch die EU auf einen testweisen Zugriff, um mögliche Risiken auszuloten. Deutsche Verfassungsschützer und Sicherheitspolitiker hatten gewarnt, Kriminelle oder staatliche Akteure könnten Mythos für Cyberangriffe nutzen.

Rechtsstreit mit der US-Regierung

Anthropic steht derzeit in einem Rechtsstreit mit dem US-Verteidigungsministerium. Dabei geht es um die uneingeschränkte militärische Nutzung der KI-Technologie, die Anthropic dem Pentagon verweigert hat. Der Konzern erklärte, er wolle KI nicht zur "Massenüberwachung im Inland" oder in vollautonomen Waffensystemen einsetzen lassen.

Die Anthropic-Website und das Firmenlogo werden am Donnerstag, dem 26. Februar 2026, auf einem Computerbildschirm in New York angezeigt.

Der SPD-Digitalexperte Matthias Mieves fordert, das KI-Unternehmen Anthropic nach Europa zu holen. Er sieht darin eine Chance für mehr digitale Souveränität.

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Das Pentagon stufte Anthropic daraufhin als "Sicherheitsrisiko in der Lieferkette" ein, wogegen das Unternehmen sich juristisch wehrt. Am Montag hatte Anthropic seinen Börsengang angemeldet.

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Quelle: AFP
Über Anthropic berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, zuletzt im heute journal am 17.05.2026 ab 21:45 Uhr.
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