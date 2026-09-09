Die US-Firma Covenant will einen Marschflugkörper im Raum Leipzig bauen. Ab 2027 soll die Produktion der Waffe starten. Offenbar gibt es bereits Gespräche mit der Bundeswehr.

Das US-Rüstungsunternehmen Covenant will ab 2027 Marschflugkörper im Raum Leipzig bauen. Bereits 1.000 Exemplare der Waffe sollen im ersten Jahr gebaut werden. 09.09.2026 | 0:19 min

Das US-Rüstungsunternehmen Covenant will ab 2027 in Sachsen Marschflugkörper produzieren. "Im ersten Jahr werden wir etwa 1.000 Stück produzieren und dann auf 5.000 Stück hochfahren. Das ist unser Ziel für die Jahresproduktion", sagte Covenant-Präsidentin Abigail Denburg.

Die Produktion des Marschflugkörpers mit dem Namen Anthem soll demnach im kommenden Jahr im Raum Leipzig für europäische Kunden beginnen. Das in Washington ansässige Unternehmen hat auch noch eine Fabrik in Dallas/Texas zur Versorgung der US-Streitkräfte sowie einen Standort in Israel. Die Waffe soll eine preiswerte Alternative zu schweren Waffen wie den US-Tomahawks sein. Mit ihr wolle man die Lücke bei Langstreckenwaffen in Europa schließen, so Covenant.

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Ex-General berät - deutsche Bundeswehr als Kunde?

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ist Covenant bereits in Gesprächen mit der Bundeswehr und der Beschaffungsbehörde, ohne dass dies offiziell bestätigt wird. Denburg sagte - ohne einen direkten Bezug zu Deutschland - es gebe bereits einen Produktionsvertrag für Lieferungen von Deutschland aus, beginnend im ersten Quartal 2027. "Dieser europäische Kunde wird selbst entscheiden, wann er dies bekanntgeben möchte", sagte sie dazu.

In Deutschland hat das Unternehmen nach eigenen Angaben Generalleutnant a.D. Andreas Marlow als Berater an Bord. Er war bis 2025 Stellvertreter des Heeresinspekteurs und leitete von 2022 an auch die deutsche Sparte der EU-Ausbildungsmission für die ukrainischen Streitkräfte. Ein in Europa produziertes Programm für Langstreckenflugkörper sei "das fehlende Puzzlestück in unserer Abschreckungsarchitektur", wird Marlow zitiert.

Deutschland und die europäischen Nato-Verbündeten bemühen sich derzeit, weitreichende Waffensysteme als Antwort auf die russische Bedrohung zu beschaffen und selbst zu entwickeln. Sie verfügen derzeit in weiten Teilen noch nicht über eigene Mittelstreckenwaffen.

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Covenant und der umstrittene Investor Peter Thiel

Covenant wurde erst 2024 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in drei Finanzierungsrunden mehr als 250 Millionen US-Dollar (215 Millionen Euro) von Investoren eingeworben. Unter den Geldgebern ist auch der Founders Fund, bei dem Peter Thiel zu den Mitgründern zählt. Der Multimilliardär ist bekannt für seine libertären und rechtskonservativen Positionen, seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump und seine Kritik an liberalen Demokratien.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte in der Vergangenheit "ausdrücklich" Bedenken gegen Thiel geteilt. Öffentlich diskutiert wurde auch, ob neue Abhängigkeiten entstehen oder ob nicht die Gefahr größer ist, im Spannungsfall ohne ausreichend gefüllte Munitionslager dazustehen.

Laut Covenant werde Anthem einen sechsstelligen Betrag kosten, also weniger als eine Million, während andere Waffensysteme dieser Art üblicherweise mehrere Millionen US-Dollar pro Stück kosten.

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Quelle: dpa, Reuters