Nvidia erwartet Billionen-Umsatz durch KI-Chips bis 2027

Der US-Technologieriese Nvidia rechnet bis einschließlich 2027 mit einem Umsatz von mindestens einer Billion Dollar. Hauptgrund der Prognose ist die große Nachfrage nach KI-Chips.

Nvidia traut dem Markt für seine KI-Chips bis zum Jahr 2027 ein Umsatzvolumen von mindestens einer Billion Dollar zu. 17.03.2026 | 0:30 min

Der US-Technologieriese Nvidia rechnet bis einschließlich 2027 mit einem Umsatz von mindestens einer Billion Dollar (rund 870 Milliarden Euro). Die deutlich angehobene Prognose gab der Chef des Herstellers von Mikrochips, Jensen Huang, bei der Eröffnung der jährlichen GTC-Entwicklerkonferenz des Unternehmens in Kalifornien ab.

Ein Jahr zuvor hatte Huang bei der gleichen Veranstaltung noch die Hälfte dieses Umsatzes prognostiziert. Huang skizzierte vor mehr als 18.000 Zuschauern in einer Eishockey-Arena in San José außerdem die Strategie, mit der der Branchenprimus seine Position in dem schnell wachsenden Markt verteidigen will.

Nvidia: Nachfrage nach Rechenleistung wächst

Der Umsatz soll vor allem durch die Nachfrage nach Nvidias hochwertigen Grafikprozessoren (GPUs) angetrieben werden. "Ich bin sicher, dass die Nachfrage nach Rechenleistung noch höher sein wird", sagte Huang. Diese sei binnen zwei Jahren "um das Millionenfache" gestiegen und zeige keinerlei Anzeichen einer Abschwächung.

Das wird zu einer Multi-Billionen-Dollar-Industrie werden. „ Nvidia-Geschäftsführer Jensen Huang

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Nvidia-Aktie legt nach Ankündigung zu

An der US-Börse wurden die Ankündigungen von Huang positiv aufgenommen. Die Nvidia-Aktie schloss 1,6 Prozent höher, nachdem sie kurzzeitig noch deutlicher zugelegt hatte. Die Prognose eines Billionen-Marktes unterstreiche die dauerhafte Nachfrage nach Nvidias KI-Infrastruktur trotz der Sorgen einiger Investoren, sagte Emarketer-Analyst Jacob Bourne.

Die Grafikprozessoren (GPUs) von Nvidia gelten als Rückgrat des weltweiten Booms bei generativer KI wie etwa großen Sprachmodellen, für die eine immense Rechenleistung nötig ist. In den vergangenen Jahren haben KI-Entwickler wie OpenAI oder die Facebook-Mutter Meta derartige Prozessoren im Wert von Hunderten Milliarden Dollar bestellt.

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Milliarden-Investment in KI-Entwicklung

Mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 4,7 Billionen Dollar ist Nvidia das derzeit wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt.

Der Chiphersteller profitiert dabei auch von den gewaltigen Ausgaben der Technologieschwergewichte Google, Amazon, Meta und Microsoft, die im Investitionswettlauf um die KI-Führungsrolle in diesem Jahr zusammen bis zu 700 Milliarden Dollar in die Technologie investieren könnten.