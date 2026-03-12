BMW macht weniger Gewinn, verkauft aber mehr Autos

Probleme in China und US-Zölle: BMW verbucht für 2025 einen leichten Rückgang beim Gewinn. Im Vergleich zu den deutschen Wettbewerbern steht der Münchner Autobauer jedoch gut dar.

Der Autobauer BMW hat für 2025 einen leichten Gewinnrückgang verbucht. Der Nettogewinn lag rund drei Prozent unter dem des Vorjahres. Gründe sind vor allem sinkende Absätze in China und US-Zölle. 12.03.2026 | 0:22 min

Der Autobauer BMW hat im vergangenen Jahr gemessen an der Marktlage vergleichsweise gute Geschäfte gemacht. Der Nettogewinn ging leicht zurück auf 7,45 Milliarden Euro, der Absatz an Fahrzeugen stieg leicht an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Damit schneiden die Münchner erheblich besser ab als Mercedes und Volkswagen, die jeweils massive Gewinneinbrüche vermeldet hatten.

BMW: Absatz in China schwächelt - Europa stärker

Schwierigkeiten gab es für BMW vor allem in China. Der Absatz dort brach um 12,5 Prozent ein. Der Konzern habe dies jedoch "durch Zuwächse in anderen Weltregionen kompensieren" können.

In Europa verkaufte der Hersteller 7,3 Prozent mehr und auf den amerikanischen Märkten 5,6 Prozent. Insgesamt stieg der Absatz um 0,5 Prozent auf 2.463.681 ausgelieferte Fahrzeuge. Der Umsatz ging um 6,3 Prozent auf knapp 133,5 Milliarden Euro zurück.

Trumps US-Zölle drücken die Marge

Die Gewinnmarge von BMW lag bei 5,3 Prozent - und damit am unteren Ende des gesetzten Zielkorridors von fünf bis sieben Prozent. Besonders belastend wirkten sich hier die Einfuhrzölle von US-Präsident Donald Trump aus: Sie kosteten rund 1,5 Prozentpunkte an Marge. Für 2026 geht BMW davon aus, dass erhöhte Zölle die Marge wieder um 1,25 Prozentpunkte reduzieren werden.

Plus bei E-Autos - Zipse zufrieden

Der Absatz bei reinen E-Autos stieg um 3,6 Prozent. 17,9 Prozent aller verkauften Fahrzeuge hatten einen rein elektrischen Antrieb. "Wachstumstreiber für die BMW Group bleiben batterieelektrische Fahrzeuge", teilt der Konzern mit. Der scheidende BMW-Chef Oliver Zipse erklärte:

Wir haben uns in den letzten Jahren strategisch richtig aufgestellt. Davon profitieren wir heute. „ Oliver Zipse, Vorstandsvorsitzender BMW