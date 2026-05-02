Fast 17 Cent billiger sollte ein Liter Benzin oder Diesel durch den Tankrabatt werden. Nach ADAC-Berechnungen sind die Treibstoffpreise aber bisher weniger gesunken.

ADAC: Tankrabatt kommt noch nicht bei Verbrauchern an

Seit 1. Mai gilt der neue Tankrabatt von 17 Cent pro Liter. Ob die Entlastung bei den Verbrauchern ankommt, ist unklar. 01.05.2026 | 2:18 min

Am ersten Tag des Tankrabatts ist die Steuersenkung zur Entlastung der Autofahrer nach Marktbeobachtungen noch nicht komplett an den Zapfsäulen angekommen. Nach Berechnungen des Autofahrerclubs ADAC fiel der Preisrückgang bei Diesel und Benzin am 1. Mai um etwa drei Cent geringer aus als die am selben Tag greifende Steuersenkung von 16,7 Cent.

Tankstellen-Preise unterscheiden sich stark

Am Freitag gab es laut ADAC Tagesdurchschnittspreise bei Super E10 von 1,989 Euro, bei Diesel lag der Literpreis im Schnitt bei 2,079 Euro. Dies seien 13,7 und 13,6 Cent weniger als am Vortag gewesen. Das Bundeskartellamt teilte mit, dass die Preise vom 30. April auf den 1. Mai im bundesweiten Schnitt um knapp 13 Cent gefallen seien.

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Dabei gebe es große Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und zwischen unterschiedlichen Regionen. Momentan sei das Preisniveau in weiten Teilen Süddeutschlands um etwa fünf bis sieben Cent geringer als in Mittel- und Norddeutschland, erläuterte die Bonner Wettbewerbsbehörde am Samstag.

Der Grund seien Unterschiede in Raffinerie- und Großhandelspreisen zwischen den Regionen. Mit Stand 10:30 Uhr lagen die Durchschnittspreise am Samstag demnach für Diesel bei 2,06 Euro pro Liter, für Super E5 bei 2,03 Euro und für Super E10 bei 1,97 Euro.

Seit dem 1.Mai gilt eine befristete Steuersenkung auf Benzin und Diesel von rund 17 Cent. 24.04.2026 | 2:36 min

Linke: Abzocke an Tankstellen geht weiter

Der ADAC wies darauf hin, dass der Ölpreis seit kurzfristigen Höchstständen Ende April wieder deutlich nachgegeben habe. Dadurch gebe es zusätzlichen Spielraum für Preisreduzierungen. Die Steuersenkung müsse nun im Laufe des Samstags vollständig an die Verbraucher weitergegeben werden, sagte eine Sprecherin.

Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag, Janine Wissler, kritisierte, viele Tankstellen hätten ihre Preise kurz vor Inkrafttreten noch einmal deutlich angezogen.

Bisher geht die Abzocke an der Tankstelle fröhlich weiter. „ Janine Wissler, wirtschaftspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion im Bundestag

Wissler erneuerte die Forderung nach 150 Euro Krisengeld für alle und einer Wiedereinführung des Neun-Euro-Tickets. Zur Finanzierung könnten abgeschöpfte Übergewinne der Mineralölkonzerne genutzt werden.

"Exorbitante Steigerungen" der Benzinpreise hätten "nichts mit Iran-Krieg zu tun", so Sven Schulze (CDU), Ministerpräsident Sachsen-Anhalts. 16.03.2026 | 6:28 min

Tankstellen: Derzeitiger Kraftstoff noch mit alten Steuersätzen

Der Branchenverband Fuels und Energie hatte zum Start des Tankrabatts angekündigt, dass die volle Steuersenkung bei den Kunden ankommen soll. Die Branche hatte zuvor aber auch darauf hingewiesen, dass sich in den Tanks vieler Tankstellen noch Kraftstoff befindet, der nach den alten Steuersätzen abgerechnet wurde. Entscheidend für den Steuernachlass ist nicht der Verkauf an der Tankstelle, sondern der Moment, in dem der Kraftstoff das Tanklager beziehungsweise die Raffinerie verlassen hat.

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Quelle: dpa