  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Lufthansa: Vereinigung Cockpit ruft Piloten zum Streik auf

Zweitägiger Ausstand ab Montag:Cockpit ruft Lufthansa-Piloten zum Streik auf

|

Am Freitag erst hatte bei der Lufthansa das Kabinenpersonal gestreikt, am Montag und Dienstag sollen nun die Piloten folgen: Die Vereinigung Cockpit hat zum Ausstand aufgerufen.

Symbolbild: Pilot bei der Steuerung eines Flugzeuges

Bei der Lufthansa sind die Piloten zum Streik aufgerufen.

Quelle: dpa

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder bei der Lufthansa und mehreren Tochtergesellschaften zum Streik aufgerufen. Der Ausstand bei der Kernmarke, Lufthansa Cargo und CityLine soll am Montag um 00.01 Uhr beginnen und 48 Stunden dauern, teilte die Gewerkschaft mit.

Bei Eurowings seien alle Abflüge von deutschen Flughäfen am 13. April betroffen. Wegen der aktuellen Lage im Nahen Osten nehme die VC Flüge in diese Region von den Arbeitskampfmaßnahmen aus.

Cockpit: Kein ernstzunehmendes Angebot

Die VC begründete den Ausstand mit unzureichenden Angeboten in den laufenden Tarifkonflikten um die Altersversorgung und die Vergütung. Die Arbeitgeberseite habe "keinen erkennbaren Willen zu einer Lösung gezeigt", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro. "Trotz eines bewussten Verzichts auf Streikmaßnahmen über die Osterfeiertage blieben ernstzunehmende Angebote aus. In dieser Zeit gab es weder eine Reaktion noch erkennbare Gesprächsbereitschaft seitens der Arbeitgeber."

Streik am Flughafen
:Welche Rechte habe ich als Fluggast?

Streiks bei Airlines führen immer wieder zu Ausfällen - was müssen Passagiere beachten, wenn das Personal im Ausstand ist?
von Fabio Leiendecker und Christoph Schneider
mit Video0:19
Eine Frau geht mit einem Koffer durch den Hamburger Flughafen am 12.03.2026
FAQ

Nach VC-Angaben liegt weder bei Lufthansa und Lufthansa Cargo ein Angebot zur betrieblichen Altersversorgung vor, noch gibt es bei Lufthansa Cityline ein tragfähiges Angebot für einen neuen Vergütungstarifvertrag. Bei Eurowings sei das vorgelegte Angebot zur betrieblichen Altersversorgung inakzeptabel und bewege sich "auf einem derart niedrigen Niveau, dass es diesen Namen kaum verdient". Man sei weiter gesprächsbereit, die Arbeitgeberseite habe "jederzeit die Möglichkeit, den Streik abzuwenden".

Mehr als 20.000 Beschäftigte sind aufgerufen, bis 22.00 Uhr nicht zu arbeiten.

Wegen Tarifstreitigkeiten legte das Kabinenpersonal von Lufthansa die Arbeit nieder. An Drehkreuzen wie Frankfurt und München fielen Hunderte Flüge aus.

10.04.2026 | 1:36 min

Flüge zu folgenden Destinationen sind nach Konzernangaben vom Streik ausgenommen: Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate. Bei Eurowings werden alle Flüge bestreikt, die im Streikfenster von deutschen Flughäfen starten.

Protestkundgebung zum Jubiläums-Festakt

Wegen eines Streiks des Kabinenpersonals waren erst am Freitag Hunderte Flüge der Lufthansa ausgefallen. Der Ausstand traf Zehntausende Passagiere im Oster-Rückreiseverkehr. Zum Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz am Mittwoch plant die Flugbegleitergewerkschaft UFO eine Protestkundgebung am Frankfurter Flughafen. Auf die Frage, ob es dann auch zu einem weiteren Streik kommen könnte, teilte die Gewerkschaft mit, man schließe "nichts aus".

ZDF-Korrespondentin Brigitte Saar hält ein Mikrofon, im Hintergrund ist der Münchener Flughafen zu sehen.

Der Lufthansa-Streik traf viele Oster-Reisende. ZDF-Korrespondentin Saar berichtet aus München.

10.04.2026 | 1:14 min

Anlass des Kanzlerbesuchs sind die Feiern der Lufthansa zum 100-jährigen Jubiläum. Geplant ist ein Festakt im neuen Konferenz- und Besuchszentrum am Frankfurter Airport.

Die Lufthansa versucht derzeit, den Konzern profitabler aufzustellen und - auch vor dem Hintergrund der unsicheren Folgen des Iran-Kriegs - fit zu machen für die Zukunft. Dafür sollen Kosten sinken.

München: EIn Lufthansa-Flugzeug in der Jubiläumslackierung zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa.

Vor 100 Jahren startete der erste Linienflug der Lufthansa mit vier Passagieren. Erinnert wird daran unter anderem mit einer Jubiläums-Lackierung.

06.04.2026 | 0:20 min
Quelle: dpa, Reuters, AFP
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 11.04.2026 um 17:00 Uhr.
Themen
LufthansaStreik

Mehr zum Flugverkehr

  1. Lufthansa-Mitarbeiter während eines Streiks der Lufthansa am Flughafen München am 10.04.2026.

    Oster-Rückreiseverkehr betroffen:Lufthansa-Streik: Hunderte Flüge gestrichen

    mit Video3:31
  2. Reiseverkehr zu Beginn der Osterferien in Nordrhein-Westfalen

    Folgen für Preise aber unklar:Bundesregierung will Ticketsteuer für Flüge senken

    mit Video0:30
  3. Valerie Haller an der Frankfurter Börse und Moderator Christopher Wehrmann

    Nachrichten | heute journal:Streiks und Kerosinmangel

    Video1:33
  4. Ein Airbus A380 der Emirates landet auf dem Flughafen Frankfurt am Main, aufgenommen am 03.03.2026

    Folgen für Airlines und Reisende:Flugverkehr: Iran-Krieg verschiebt Kräfteverhältnis

    mit Video2:02