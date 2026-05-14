Reisen: "Revival der Reiseveranstalter" laut Expertin denkbar

Steigende Flugkosten, gleiches Reiseverhalten? Tourismussoziologin Kerstin Heuwinkel erklärt im ZDF, welche Auswirkungen die Kerosinpreise auf Urlaubspläne haben könnten.

Das Gespräch mit Kerstin Heuwinkel sehen Sie ab Minute 12:30. 13.05.2026 | 25:44 min

Der Iran-Krieg und die Blockade der Straße von Hormus haben die Preise für Kerosin stark ansteigen lassen. Welche Auswirkungen hat die aktuelle Lage auf das Reiseverhalten der Menschen?

In "heute journal - der Podcast" erklärt Tourismussoziologin Kerstin Heuwinkel, warum sich kurzfristig kaum etwas ändert, wo es langfristig teurer wird und wie Reisende darauf reagieren können.

Sehen Sie das Interview oben im Video in voller Länge und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Heuwinkel zur Frage, ...

... welche Auswirkungen die Kerosinpreise auf das Urlauber-Verhalten und Reisen haben

Für die aktuelle Urlaubssaison sind laut Heuwinkel kaum Veränderungen zu erwarten. "Aktuelle Verhaltensänderungen sind nicht feststellbar", so die Expertin. Der Sommerurlaub sei bei vielen bereits lange gebucht und geplant.

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Langfristig könnten steigende Kosten jedoch stärker durchschlagen. Reisende müssten "vermutlich damit rechnen, dass sie mehr bezahlen müssen", erklärt Heuwinkel. Dabei betreffe die Preisentwicklung nicht nur den Flug selbst. "Die Reise ist ja nicht nur der Transport, sondern die Reise ist ja auch vor Ort."

Urlauber könnten daher an verschiedenen Stellen anpassen: bei der Unterkunft oder der Art des Aufenthalts. "Also das heißt: 'Was mache ich denn da, was für ein Hotel habe ich? Gehe ich auf einen Campingplatz oder so'?"

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Eine mögliche Entwicklung sieht sie auch bei der Art der Buchung. Während individuelle Kombinationen aus Flug und Unterkunft verbreitet seien, könnten in der Zukunft Pauschalreisen wieder attraktiver werden. Hier sei es sinnvoll zu schauen: "Was haben die denn noch im Angebot mit festen Preisen? Anstatt zu sagen, 'ich nehme mir jetzt Einzelmodule wie den Flug plus dann die Unterkunft'."

Das wäre durchaus vielleicht so ein Revival der Reiseveranstalter, auch für diejenigen, die sowas noch nie genutzt haben. „ Kerstin Heuwinkel, Tourismussoziologin

Allerdings gibt Heuwinkel insgesamt zu bedenken: "Es wird darüber gesprochen, dass es immer teurer wird." Schaue man sich aber an, was gebucht wird, sehe man "ein Plus bei den Fernreisen, die wirklich nicht günstig sind".

... wie man Menschen beim Thema Urlaub entlasten könnte

Aus Heuwinkels Sicht braucht es gezielte Unterstützung für Menschen mit geringem Einkommen. Es müsse ganz gezielt Hilfsangebote für diejenigen geben, die nicht verreisen können. "Also so eine flächendeckende Unterstützung bringt überhaupt nichts."

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Es gebe bereits Angebote für Familien, die sich einen Urlaub nicht leisten können. Oft fehle es aber an Informationen und auch das Thema Scham spiele ein Rolle. Viele Menschen trauten sich nicht, derartige Angebote zu nutzen.

... ob die aktuelle Lage nachhaltiges Reisen stärken könnte

"Ich bin da ein bisschen desillusioniert", sagt Heuwinkel. Krisen gebe es immer wieder "und es ändert sich nichts, weil die Angebote noch da sind, weil Ministerien jetzt auf einmal nicht mehr auf Nachhaltigkeit setzen und die Reiseveranstalter, die wir haben, die umschwenken wollen, dann auf einmal wieder ausgebremst werden".

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