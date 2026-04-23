Reiches Kerosin-Prognose nur "Best-Case"-Szenario - Experte

"Lanz" über Versorgungslücke:Experte: Reiches Kerosin-Prognose nur "Best-Case"-Szenario
von Bernd Bachran
Bei "Markus Lanz" warnt Energieexperte Umbach vor jahrelangen Kerosin-Engpässen. Und er glaubt: Die Tourismus-Branche könnte als erste davon betroffen sein.
Weltweit mehren sich die Anzeichen für eine drohende Kerosinknappheit - mit spürbaren Folgen für den Luftverkehr. Während Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor Alarmismus warnt, reagieren Airlines in Asien bereits mit höheren Ticketpreisen und gestrichenen Verbindungen.
In Deutschland diskutiert die Luftfahrtbranche angeblich bereits über rückwirkende Aufschläge oder gar Streichungen für bereits bezahlte Flüge - eine Sorge, die Frank Umbach, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Energiesicherheit und Sicherheitspolitik, für berechtigt hält. Angesichts sinkender Passagierzahlen und des enormen Kostendrucks seien viele Verbindungen schlicht nicht mehr rentabel.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche betonte in den vergangenen Tagen immer wieder, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland sowohl bei Benzin, bei Diesel als auch bei Kerosin gewährleistet sei.
Experte kritisiert Reiches Prognose zu Kerosinmangel
Diese Prognose bezeichnete Frank Umbach als "Best-Case-Szenario", das voraussetzt, dass die Straße von Hormus kurzfristig wieder für den Schiffsverkehr geöffnet wird. Doch selbst dann würde es noch dauern, bis ein Normalzustand erreicht ist. "Denn selbst wenn die Straße aufmacht, dann wird es ja dauern, bis diese 1.000 Tanker tatsächlich dann durchkommen."
Umbach weiter: "Und das ist dann ein Prozess, der sich nicht nur über wenige Wochen, sondern Monate, möglicherweise ein, zwei Jahre hinzieht."
"Best-Case" mit langen Folgen
Umbach erklärte, ein weiteres Problem sei, dass Öl- und Gasförderanlagen zerstört worden seien und erst wieder aufgebaut werden müssten. Saudi-Arabien und Katar hätten bereits darauf hingewiesen, dass dies teilweise drei bis fünf Jahre dauern könne. "Es ist jedenfalls nicht so, dass wir jetzt erwarten können, innerhalb der nächsten Monate oder bis Ende des Jahres wieder auf ein Preisniveau zurückzukommen wie zu Beginn oder vor dem jetzigen Iran-Krieg."
Der ehemalige Marineoffizier und Experte für maritime Sicherheit, Moritz Brake, stellte die provokante Frage, was denn mit "Versorgungssicherheit" gemeint sei. "Dass der Rettungshubschrauber noch fliegt? Und die Bundespolizei noch fliegt? Und die Bundeswehr noch fliegt? Oder aber dass Leute sorglos Urlaubsreisen machen können?"
Rettungsflug statt "Ballermannreise"
Frank Umbach betonte die Notwendigkeit einer klaren Priorisierung beim Zugriff auf knappe Ressourcen. Während die Bundeswehr als gesetzt gilt, wäre die Tourismusbranche laut Umbach mit Sicherheit als eine der ersten von einer "Kerosin-Triage" betroffen.
Moritz Brake verwies ebenfalls darauf, dass man eine mögliche Kerosinverknappung nicht nur aus der deutschen Sicht sehen darf: "Wer möchte denn gerne, dass wir auf der 'Ballermannreise' das Kerosin verfliegen? Womöglich hier noch staatlich subventioniert, flankiert durch irgendwelche Abfederungsmechanismen, während gleichzeitig der Rettungshubschrauber auf den Philippinen stillsteht."
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