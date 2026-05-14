95 Jahre Camping in Deutschland:Vom ersten Zeltplatz am Rhein zum Urlaubsgefühl
von Dominik Müller-Russell
Vor 95 Jahren gründete Jakob Berger den ersten Zeltplatz in Deutschland. Seitdem ist Camping nicht mehr wegzudenken und hat im Lauf der Jahrzehnte immer neue Anhänger gefunden.
Die Idee war einfach, aber genial: Warum nicht einen kleinen Platz für Zelte einrichten, mit einer kleinen Verpflegungsbude dazu, dachte sich der Kölner Bootshausbetreiber Jakob Berger im Jahr 1931.
Schließlich war Wassersport auf dem Rhein zu dieser Zeit sehr beliebt, und Kanuten paddelten tagelang den Fluss hinunter und hatten ein Zelt für die Nacht im Boot verstaut. Etwas Infrastruktur kam da wie gerufen. Mit seiner Wiese neben dem Bootshaus hatte Jakob Berger den ersten Campingplatz Deutschlands geschaffen.
Den Campingplatz bei Rheinkilometer 681 betreibt die Familie Berger mittlerweile in vierter Generation - mit Stellplätzen für Dauercamper, Wohnmobile, Wohnwagen und nach wie vor natürlich auch mit Zeltplätzen für Fluss- und Radwanderer.
Wie Camping in Deutschland in den 1930ern begann
Gründer Jakob Berger traf damals den Nerv der Zeit: sich in der freien Natur zu bewegen und zu übernachten war schon in den 1930er-Jahren sehr populär. Zeitgleich entwickelte der Allgäuer Unternehmer Arist Dethleffs die ersten Reiseanhänger fürs Automobil, also Wohnwagen. Mit diesen überquerten schon damals reiselustige Camper die Alpen und fuhren bis Italien.
Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte diese Form des Reisens dann richtig Fahrt aufnehmen - im Inland, aber zunehmend auch Richtung Südeuropa, wie Tourismussoziologin Kerstin Heuwinkel erklärt:
Je beliebter Camping wurde, desto mehr änderte sich allerdings der Charakter. Was einst als großes Abenteuer begonnen hatte, nahm zumindest an manchen Orten überhand. Dicht an dicht standen auf den großen Plätzen Zelte und Wohnwagen - von Freiheit und Natur war nicht mehr viel zu spüren.
Camping - ein Lebensgefühl
In den 1960er-Jahren brach die junge Generation aus und fand auch beim Camping neue Wege: Übernachten unter freiem Himmel am Strand von Kreta, mit dem VW-Bulli losfahren bis Indien - so reisten Aussteiger, auf der Suche nach Freiheit. "Über das Unterwegssein konnte man so seine eigene Philosophie ausdrücken und sich gegen das Spießige abgrenzen", sagt Kerstin Heuwinkel.
In der DDR war Camping ebenfalls sehr beliebt - als vergleichsweise freier Raum innerhalb der Grenzen, in denen man sich bewegen konnte. Auf Usedom lag in den 1980er-Jahren einer der größten Campingplätze Europas, so beliebt war Camping. Und das Improvisieren, das beim Zelten oder Reisen mit Wohnwagen oft dazugehört, konnten viele Menschen im Osten vielleicht sogar besonders gut.
Warum Camping seit Corona wieder boomt
Aus der Mode ist Camping nie gekommen, aber seit der Corona-Pandemie erlebt es einen neuen Boom - ob im Luxus-Liner oder im Zelt: "Alltägliche Dinge werden beim Camping plötzlich zum Abenteuer", sagt Kerstin Heuwinkel. "Das mögen Menschen."
Ende Mai möchten Bernd Berger - der Enkel - und Benedikt Berger, der Urenkel des Gründers, den 95. Geburtstag des ersten deutschen Campingplatzes feiern. Retro-Campingwagen und Wohnmobile aus lange vergangenen Jahrzehnten erwarten sie dann auf ihrem Platz, von Campingenthusiasten aus ganz Europa. Denn die Idee, die ihr Großvater beziehungsweise Urgroßvater einst hatte, hat ihre Anhängerschaft gefunden - bis heute.
Dominik Müller-Russell ist Reporter im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.
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