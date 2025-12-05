Teurer Sozialstaat: Abgabenlast steigt und steigt

Teurer Sozialstaat, schwaches Wachstum:Abgabenlast steigt und steigt
von Anne Sophie Feil
Der Bundestag stabilisiert die Renten, doch die Lasten steigen. Abgaben auf Rekordniveau, schwaches Wirtschaftswachstum. Das IW sieht Reformbedarf auf breiter Front.
Nach monatelangen Diskussionen hat der Bundestag das umstrittene Rentengesetz beschlossen. Der Rentenbeitrag soll durch das heute verabschiedete Gesetz zunächst nicht steigen.
Dennoch wächst der finanzielle Druck auf das System. Die Abgabenquote, also der Anteil von Steuern und Sozialbeiträgen an der Wirtschaftsleistung, steigt im laufenden Jahr auf einen neuen Rekordwert.
Abgaben 2025 auf Rekordniveau
Dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge erhöhen sich die Abgaben 2025 auf 41,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), nach 40,2 Prozent im Vorjahr. Für 2026 wird ein Wert von 41,4 Prozent erwartet, den Beschäftigte und Unternehmen in Deutschland abführen müssen.
IW-Konjunkturchef Michael Grömling bringt das so auf den Punkt:
Höhere Staatsausgaben und Investitionen
Die höheren Abgaben finanzieren vor allem Sozialleistungen und mehr öffentliche Investitionen. Auch die Ausgaben des Bundes steigen, das zeigt ein Blick auf die Staatsquote. Sie liegt aktuell bei 50,6 Prozent der Wirtschaftsleistung, im kommenden Jahr bei 51,1 Prozent.
Die Sozialausgaben liegen etwas höher als zuletzt und auch die staatlichen Bruttoinvestitionen steigen um 6,7 Prozent im laufenden Jahr und um 10,5 Prozent im Folgenden. "Es ist erstmal gut, wenn investiert wird - auch für die jüngeren Generationen, die eine funktionierende Infrastruktur brauchen", erklärt Grömling.
Arbeit wird teurer
Gleichzeitig steigen die Sozialbeiträge kräftig. 2025 legen sie gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Prozent zu, getrieben durch höhere Sätze in Kranken- und Pflegeversicherung. Höhere Abgaben auf Arbeit verteuern die Beschäftigung und können Einstellungen dämpfen. Das IW erwartet sowohl für das aktuelle Jahr als auch für 2026 knapp 3 Millionen Arbeitslose und eine Arbeitslosenquote von 6,3 Prozent.
Mini-Aufschwung mit hohen Staatslasten
Für 2025 rechnet das IW mit einem Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent, für 2026 mit 0,9 Prozent. Rund ein Drittel des Zuwachses beruht allerdings darauf, dass im kommenden Jahr fast zweieinhalb Arbeitstage mehr gibt. Auch der Investitionsschub durch Staat und Unternehmen wird demnach zum Wachstum beitragen. Der Außenhandel kommt dagegen kaum voran und bremst eher, so die Erwartung der Ökonomen.
Die Folge: Staatsschulden und Defizit legen zu. Abgaben- und Staatsquote klettern auf Werte, wie es sie seit der Wiedervereinigung nicht gegeben hat - von Sondereffekten 1995 und 2020 abgesehen.
Trendwende nicht in Sicht
Das IW warnt davor, die 0,9 Prozent Wachstum 2026 als neue Wachstumsphase zu deuten. Ein Drittel dieses Zuwachses hängt direkt an höheren Staatsausgaben, nicht an einer breiten Erholung von Produktivität und privaten Investitionen.
Angesichts geopolitischer Unsicherheiten, des technologischen Wandels und der Alterung unserer Gesellschaft stehe die deutsche Wirtschaft vor einem fundamentalen Wandel, der Zeit benötige. "Deutschland stehen noch einige schwierige Jahre mit großen Herausforderungen bevor", so Grömling.
Reformen nötig für nachhaltigen Aufschwung
Wirtschaftspolitisch ist also noch einiges zu tun. Die IW-Forschungsgruppe Makroökonomie und Konjunktur schreibt: "Für einen nachhaltigen Aufschwung muss die Bundesregierung eine ambitionierte Reformagenda umsetzen und darf sich nicht auf den kurzfristigen Fiskalimpuls und das damit verbundene etwas erhöhte Wachstum im Jahr 2026 ausruhen."
Es ist eine fast mantraartige Wiederholung: Die deutsche Wirtschaft braucht bessere Standortbedingungen, schnellere Planungen, verlässlichere Rahmenbedingungen für Investitionen und begrenzte Zusatzkosten für Arbeit.
