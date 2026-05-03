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Wirtschaft

US-Zölle: ifo-Chef Fuest fürchtet Neuauflage im Handelsstreit

Trumps neue US-Zölle :ifo-Chef Fuest fürchtet neues Kapitel im Handelsstreit

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Das Münchener ifo-Institut warnt nach Trumps Ankündigung neuer US-Zölle vor Gegenzöllen aus der EU. Sollte das deutsche Wirtschaftswachstum weiter zurückgehen, drohe Rezession.

EU-Fahnen wehen vor dem Gebäude EU-Kommission.

Die Europäische Union kritisiert die neuen Zollpläne von US-Präsident Trump. Er kündigte an, die Abgaben auf Autos und Lastwagen aus der EU von 15 auf 25 Prozent zu erhöhen.

02.05.2026 | 0:21 min

Der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest, warnt angesichts drohender neuer US-Zölle vor erheblichen Risiken für die deutsche Wirtschaft. Der Ökonom befürchtet ernsthafte Folgen, sollte die EU ihrerseits Zölle auf US-Produkte erheben. Fuest sagte der "Bild"-Zeitung: "Falls daraus ein neuer Handelskrieg wird, droht Deutschland 2026 eine Rezession."

Neue US-Zölle ab kommender Woche?

US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, die Zölle auf Autos und Lastwagen aus der Europäischen Union von 15 auf 25 Prozent zu erhöhen. Die neuen Sätze sollen bereits ab kommender Woche gelten. Fuest betonte, dass die geplanten Zollerhöhungen die deutsche Autoindustrie in einer ohnehin schwierigen Lage träfen.

Der Ökonom und Berater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Jens Südekum, sagte der "Bild", die EU solle zunächst abwarten, ob die erhöhten Zölle wirklich erhoben würden. Brüssel riet er für den Fall des Eintretens zu "angemessenen Gegenmaßnahmen".

ZDF-Korrespondent David Sauer

US-Präsident Trump möchte die Zölle für Autos aus der EU von 15 auf 25 Prozent erhöhen. ZDF-Korrespondent David Sauer ordnet die neueste Entwicklung ein.

01.05.2026 | 1:37 min

Trumps Zollankündigung erfolgte kurz nachdem er Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert hatte. Trump forderte Merz auf, sich auf die Beendigung des Ukraine-Kriegs zu konzentrieren, anstatt sich in die Angelegenheiten des Iran "einzumischen". Zudem solle Merz "sein marodes Land in Ordnung bringen", hatte der US-Präsident am Donnerstag in Onlinemedien erklärt. 

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Quelle: dpa, AFP
Über das Thema berichtete die ZDFheute Xpress am 02.05.2026 in dem Beitrag "EU kritisiert Trumps neue Zollpläne" um 10:02 Uhr.
Themen
HandelsstreitUSA

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