Gold hat seit seinem Allzeithoch rund 38 Prozent seines Wertes verloren. In Krisenzeiten ist das Edelmetall normalerweise ein sicherer Hafen. Warum das diesmal nicht so ist.

Goldpreis auf Tiefstand: Was Anleger jetzt wissen sollten

Nach einem Rekordhoch fällt der Goldpreis seit Februar 2026 stark. Was das für die Anlage bedeutet, die eigentlich als sicherer Hafen gilt. 28.11.2026 | 0:46 min

Krisen überall, hohe Inflation, Aktienkurse rutschen ab. Eigentlich der Stoff, aus dem ein hoher Goldpreis besteht. Doch die Realität sieht anders aus. Nach Jahren des Goldrausches macht der Preis derzeit nur noch eines: Er rauscht ab.

Im Januar 2026 erreichte das Edelmetall noch sein Allzeithoch: Knapp 5.600 US-Dollar pro Feinunze. Am 25. November stand der Preis bei 3.449 US-Dollar.

Das ist der stärkste Jahresverlust seit mehr als einem Jahrzehnt. Hat Gold als der viel zitierte "sichere Hafen" ausgedient?

Goldpreis auf Rekordniveau : In Gold investieren mit kleinen Sparbeträgen? Der Goldpreis ist so hoch wie nie. Ob sich eine Investition ins Edelmetall auch für Menschen ohne große Rücklagen lohnen kann - und welche Fragen vorher wichtig sind. von Svetlana Leitz mit Video 1:11 FAQ

Hohe Zinsen sind Problem für Goldpreis

Frank Schallenberger, Rohstoff-Fachmann der Landesbank Baden-Württemberg, glaubt das nicht. Das Problem für den Goldmarkt seien momentan die steigenden Zinsen. "Im Dezember werden vermutlich Fed und EZB nochmals die Zinsen erhöhen. Für US-Geldmarktanlagen erhält man dann wieder mehr als vier Prozent Zinsen."

Hier liegt der Hase im Pfeffer. Festverzinsliche Wertpapiere werfen laufende Erträge ab. Gold nicht, deshalb verliert es gegenüber Geldanlagen wie Anleihen an Attraktivität.

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Genau genommen hat Gold ein Liquiditätsproblem. Ihm wird gleich von mehreren Seiten Geld entzogen.

Der Anleihemarkt saugt aktuell jede Menge liquide Mittel an und ausgerechnet der wegen der KI-Titel schwächelnde Aktienmarkt verstärkt das Problem. Nichts wie raus aus KI-Aktien bedeutet nämlich auch, dass viele, die sich mit geliehenem Geld Aktien gekauft haben, ihre Schulden schnellstmöglich begleichen müssen.

Solche Neubewertungen können gerade bei Investmentfonds zu schnellen Mittelabflüssen und erzwungenen Notverkäufen führen.

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Gold kaufen nach Kursrückgang?

Die große Frage, die sich Anleger nun stellen ist natürlich: Wie geht es weiter? Ist nun eventuell sogar der Moment gekommen, um günstig Gold zu kaufen?

Solange die Notenbanken die Zinsen noch anheben, dürfte sich die Stimmung am Goldmarkt kaum verbessern. „ Dr. Frank Schallenberger, Rohstoff- und Energieexperte der Landesbank Baden-Württemberg

Gleichwohl seien die Ölpreise zuletzt gesunken, was auf wieder günstigere Inflationsdaten hinweisen könnte, so Schallenberger weiter. Hieße: mehr Spielraum für die Notenbanken für Zinssenkungen im kommenden Jahr.

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Davon könnte Gold profitieren, meint Michael Eubel, Leiter des Edelmetallgeschäfts der BayernLB: "Wir sehen bei uns seit einigen Wochen massive physische Nachfrage nach Gold und anderen Edelmetallen durch die Anleger. Ich denke auch, dass viele darauf gewartet haben, dass es noch mal eine Haltestelle im Süden gibt, wo man in die Bahn einsteigen kann."

Aber Eubel gibt auch zu bedenken: "Was optimale Ein-, aber auch Ausstiegszeitpunkte anbelangt, wird man nie das Top oder Low erwischen. Daher halte ich es für richtig, regelmäßig in Gold zu investieren und nicht 'all in', wenn man den Einstiegszeitpunkt für günstig hält."

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Wie Gold ins Portfolio passt

Es schwirren viele Tipps zur Geldanlage mit Gold durch die Gegend. Nur als Beimischung zum Depot beispielsweise. Diese Regel besagt, maximal fünf Prozent seines Geldes in Gold anzulegen.

Von solchen prozentualen Regeln hält Eubel wenig. Für ihn kommt es auf die individuelle Vermögenssituation an: "Hat ein Anleger schon andere Sachwerte wie Immobilien und Aktien, kann die Beimischung von Gold niedriger ausfallen als bei einem Anleger, der Anleihen und Festgelder hat und zur Miete wohnt."

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Welche Anlageformen gibt es bei Gold?

Wer sich entschließt, in Gold zu investieren, steht aber auch vor der Frage, in welcher Form er das tun sollte. Gold hat sozusagen viele Gesichter. Physisches Gold, Goldminen-Aktien oder auch Gold-ETCs.

Was sind Gold-ETCs? Gold-ETCs sind eine Alternative zu den in Deutschland nicht zugelassenen Gold-ETFs. ETC steht dabei für Exchange Traded Commodity. Rechtlich gesehen ist das eine Inhaberschuldverschreibung. Man leiht dem Herausgeber des ETCs Geld, damit er Gold kaufen kann.



Vorteile: Das Gold dient dann zugleich als Sicherheit. Zudem sind ETCs gut handelbar, ähnlich wie Aktien oder Aktien-ETFs. Außerdem sind viele ETCs nach einem Jahr steuerfrei.



Nachteile: Das hinterlegte Gold ist kein absoluter Schutz. Geht der Herausgeber pleite, muss man unter Umständen trotzdem rechtliche Schritte einleiten, um sein Geld zurückzubekommen. Zudem werden die Kosten für die Lagerung des Goldes anteilsweise auf den Anleger umgelegt.

"Geschmackssache", meint Schallenberger: "Physisches Gold ist bei hoher Risikoaversion vermutlich die beste Option - allerdings sind auch die Transaktions- und die Lagerkosten relativ hoch."

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Auch Eubel favorisiert physisches Gold, denn: "ETCs und ETFs sind Wertpapiere und mit entsprechenden Risiken verbunden. Aktien von Goldminen sind Investitionen in Unternehmen und dementsprechend mit anderen Risiken verbunden."

Grundsätzlich lässt sich festhalten: Auch wenn beim Goldpreis derzeit nicht alles glänzt, gibt es langfristig immer noch einen Anstieg beim Gold: Vor zehn Jahren stand die Feinunze bei etwa 1.100 Dollar.

Klaus Weber ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.