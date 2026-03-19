EZB lässt Leitzinsen unverändert

Es ist die sechste Zinspause im Euroraum in Folge: Die Europäische Zentralbank belässt die für Banken und Sparer wichtigen Leitzinsen unverändert bei 2,0 Prozent.

Die EZB hält die Leitzinsen bei 2,0 Prozent. Quelle: dpa

Die Leitzinsen im Euroraum bleiben unverändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den für Banken und Kontoinhaber wichtigen Einlagenzins zum sechsten Mal in Folge bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte.

Neue Sorgen wegen Iran-Krieg

Noch vor wenigen Wochen sah sich die Notenbank in einer komfortablen Situation im Kampf gegen die Inflation, die im Februar bei 1,9 Prozent lag und damit nah am mittelfristigen EZB-Ziel von zwei Prozent. Nun hat sich die Lage schlagartig geändert. EZB-Chefvolkswirt Philip R. Lane warnte bereits vor den Folgen eines längeren Iran-Krieges, der die Wirtschaft bremsen und die Inflation anheizen könnte.

Angeblich will EZB-Chefin Lagarde ihren Job frühzeitig abgeben. Die Französin selbst dämpfte die Spekulationen. Trotzdem werden schon eventuelle Nachfolger gehandelt, unter anderem zwei Deutsche. 20.02.2026 | 1:03 min

Die Notenbank will unbedingt verhindern, dass sie auf eine mögliche neue Preiswelle zu spät reagiert. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 stand die EZB in der Kritik, den damaligen Preisanstieg lange unterschätzt zu haben. Die Inflation im Euroraum schnellte zeitweise auf mehr als zehn Prozent nach oben.

Mit der Energiekrise stiegen damals auch die Lebensmittel- und Spritpreise in Deutschland rasant. Die Inflation kletterte 2022 auf 6,9 Prozent und lag 2023 immer noch bei 5,9 Prozent. Das kostete die Verbraucher Kaufkraft und die EZB Glaubwürdigkeit.

Folgen des Iran-Kriegs schlagen in Deutschland durch

Der Iran-Krieg hat mit steigenden Spritpreisen und teurerem Gas längst Deutschland erreicht. Zöge sich der Krieg über Monate hin, würde der Ölpreis weiter steigen und mit ihm die Inflation in der Eurozone "schätzungsweise auf mindestens 3 Prozent", glaubt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Quelle: dpa