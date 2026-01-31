Gesamtmetall übt Kritik: EU-Kommission verfehlt Bürokratieabbau

Die EU-Kommission kommt laut einer Studie beim Bürokratieabbau langsamer voran als geplant. Im vergangenen Jahr wurden 1.456 Rechtsakte auf den Weg gebracht - so viele wie seit 15 Jahren nicht.

Der Wirtschaftsverband Gesamtmetall übt Kritik an der EU-Kommission. Diese sei im vergangenen Jahr mit ihrer Offensive zum Bürokratieabbau gescheitert. Die Behörde unter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen brachte 2025 insgesamt 1.456 Rechtsakte auf den Weg und damit so viele wie seit 2010 nicht mehr. Dies ging aus einer Untersuchung des Wirtschaftsverbands Gesamtmetall hervor, wie die "Welt am Sonntag" am Samstag einem Vorabbericht zufolge berichtet.