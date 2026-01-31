  3. Merkliste
Wirtschaft

Gesamtmetall übt Kritik: EU-Kommission verfehlt Bürokratieabbau

Wirtschaftsverband übt Kritik:Gesamtmetall: EU-Kommission verfehlt Bürokratieabbau

"Gegenteil von Bürokratieabbau": Die EU-Kommission brachte nach Angaben des Wirtschaftsverbands Gesamtmetall 2025 so viele neue Rechtsakte auf den Weg wie seit 15 Jahren nicht mehr.

EU-Fahnen wehen vor dem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten vor dem Gebäude EU-Kommission.

Die EU-Kommission kommt laut einer Studie beim Bürokratieabbau langsamer voran als geplant. Im vergangenen Jahr wurden 1.456 Rechtsakte auf den Weg gebracht - so viele wie seit 15 Jahren nicht.

31.01.2026 | 0:25 min

Der Wirtschaftsverband Gesamtmetall übt Kritik an der EU-Kommission. Diese sei im vergangenen Jahr mit ihrer Offensive zum Bürokratieabbau gescheitert. Die Behörde unter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen brachte 2025 insgesamt 1.456 Rechtsakte auf den Weg und damit so viele wie seit 2010 nicht mehr. Dies ging aus einer Untersuchung des Wirtschaftsverbands Gesamtmetall hervor, wie die "Welt am Sonntag" am Samstag einem Vorabbericht zufolge berichtet.

Von der Leyen hatte für das vergangene Jahr einen "beispiellosen" Abbau von Regeln angekündigt. Der Wirtschaftsverband sieht jedoch das Gegenteil:

Die aktuelle EU-Kommission verspricht laufend Erleichterungen für die Wirtschaft. Das ist das Gegenteil von Bürokratieabbau.

Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer von Gesamtmetall

Wirtschaftslage im Wahljahr

In Sachsen-Anhalt wird im September gewählt. Neben der Wirtschaft sind Migration, Bürokratieabbau und Vertrauen in die Politik die Themen.

08.01.2026 | 2:36 min

Gesamtmetall: Unternehmen unter Druck

Viele Unternehmen kämen mit der Umsetzung kaum hinterher, Brüssel halse Firmen täglich vier neue Rechtsakte auf, sagte Zander weiter.

Dem Bericht zufolge schlug die Kommission 21 Richtlinien sowie 102 Verordnungen vor und erließ 137 delegierte Rechtsakte sowie 1.196 Durchführungsrechtsakte.

Über das Thema berichtete heute Xpress am 31.01.2026 ab 09:37 Uhr.
Themen
Ursula von der LeyenEU

