Die EU drosselt den chinesischen Import von Hybridautos. Ab Dezember gilt eine vorläufige Obergrenze von knapp 350.000 Fahrzeugen pro Jahr - sie bleibt maximal 200 Tage in Kraft.

Hybridautos warten in Yantai in der ostchinesischen Provinz Shandong auf ihren Transport. (Archivfoto) Quelle: ddp | stringer

Nach Verhandlungen mit Peking verhängt die EU ab Dezember erste Importquoten für Hybridautos aus China. Die Obergrenze liegt vorläufig bei höchstens rund 15 Prozent mehr Fahrzeugen, als China im vergangenen Jahr in die EU importierte, wie die EU-Kommission mitteilte.

Darauf hatten sich EU-Handelskommissar Maros Sefocvic und der chinesische Handelsminister Wang Wentao im Oktober geeinigt.

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EU-Obergrenze: 350.000 Fahrzeuge im Jahr

Grundsätzlich sind die meisten Handelspartner der EU von den Importquoten betroffen, ausgenommen sind die Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums Liechtenstein, Island und Norwegen sowie die Ukraine und Kenia. Außerdem sind eine Reihe von Entwicklungsländern ausgenommen. Die Obergrenzen sollen aber vor allem China treffen.

Im vergangenen Jahr importierte die EU etwas mehr als 300.000 Hybridautos und Plugin-Hybride aus China, die Obergrenze liegt nun bei knapp 350.000 Fahrzeugen pro Jahr. 2024 hat die EU bereits Sonderzölle auf E-Autos aus China verhängt. Seitdem verkauft China aber deutlich mehr Plugin-Hybride nach Europa.

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Die nun verhängte Quote ist vorläufig und bleibt formal höchstens für 200 Tage in Kraft. Bis dahin muss die Kommission einen langfristigen Vorschlag machen, dem dann die 27 Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Dieser soll die Quote von knapp 350.000 Fahrzeugen im ersten Jahr bestätigen, danach soll die Obergrenze schrittweise ansteigen.

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Quelle: AFP