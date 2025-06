SPD-Parteitag nach Debakel bei Bundestagswahl

Gelingen soll das mit neuer Doppelspitze: Lars Klingbeil tritt erneut an, an seiner Seite ist diesmal die ehemalige Bundestagspräsidentin und Sozialministerin Bärbel Bas . Ob Klingbeil der Wechsel der Co-Vorsitzenden zugutekommt, ist unklar. Bei vielen Genossen steht er massiv in der Kritik.