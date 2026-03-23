Neuer Landtag für Rheinland-Pfalz: Die Wahlanalyse bei ZDFheute live mit Ergebnis, Stimmen und Koalitionsmöglichkeiten.

Live: Wie es nach der Landtagswahl weitergeht

Die CDU mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder hat die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewonnen. ZDFheute live ordnet das Wahlergebnis ein – auch mit Blick auf die Bundespolitik.

Laut vorläufigem Endergebnis kommt die CDU auf 31 Prozent und liegt damit 5,1 Prozent vor der SPD mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer. Die CDU ist damit nach 35 Jahren mit SPD-Ministerpräsidenten wieder stärkste Kraft.

Die AfD legt zu und landet bei 19,5 Prozent. Die Grünen kommen auf 7,9 Prozent. Die Linke, Freie Wähler und die FDP sind nicht im Mainzer Landtag.

Nach dem schwachen Ergebnis bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg vor zwei Wochen ist es ein erneuter Dämpfer für die SPD. Am Sonntag verlor die Partei außerdem die Oberbürgermeister-Stichwahl in München. Dieter Reiter musste sich dem Grünen-Politiker Dominik Krause geschlagen geben.

Wie reagieren die Parteien auf das Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz? Bei ZDFheute live ordnet Rheinland-Pfalz-Korrespondent Christopher Heinze das Ergebnis ein. Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff analysiert Reaktionen aus dem politischen Berlin. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach ordnet ein.

Seid dabei und stellt eure Fragen.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 8:00 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.

Mit Material von dpa, ZDF