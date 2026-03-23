SPD unter Druck: Was sind die Konsequenzen?

SPD unter Druck :"Wir werden Reformen bekommen"
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Für größere Reformen gebe es aber kaum Mehrheiten in der Bevölkerung, so Politikwissenschaftlerin Reuschenbach. Es sei unwahrscheinlich, dass "eine Art Befreiungsschlag durchs Land" geht.
...ist Politikwissenschaftlerin und Senior Lecturer für Sozialwissenschaften an der Universität Hamburg mit den Forschungsschwerpunkten Wahlen, Parteien sowie politischer Kommunikation. Sie studierte Politikwissenschaften, Soziologie und Geschichte in Bonn und Berlin.