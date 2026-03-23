SPD unter Druck: Was sind die Konsequenzen?

SPD unter Druck : "Wir werden Reformen bekommen"

23.03.2026 | 10:31 |

Für größere Reformen gebe es aber kaum Mehrheiten in der Bevölkerung, so Politikwissenschaftlerin Reuschenbach. Es sei unwahrscheinlich, dass "eine Art Befreiungsschlag durchs Land" geht.