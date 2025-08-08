Kurswechsel in Nahost-Politik :Live: Merz schränkt Waffenlieferungen an Israel ein

Merz betonte zwar, Israel habe das Recht, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Allerdings ließe das „noch härtere militärische Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen“ immer weniger erkennen, „wie diese Ziele erreicht werden sollten“.
Warum verschärft Merz jetzt seinen Kurs gegen Netanjahu? Wie kommt die Ankündigung aus Deutschland in Israel an? Und was bedeutet das für die deutsch-israelischen Beziehungen? Darüber spricht Victoria Reichelt bei ZDFheute live mit ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese, ZDF-Reporterin Alica Jung und dem Nahost-Experten Jan Busse. Seid dabei und stellt Eure Fragen.
Wann beginnt ZDFheute live?
ZDFheute live startet um 16.00 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in die Kommentarspalte oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.
Humanitäre Katastrophe
Nach knapp 22 Monaten Krieg im Gaza-Streifen ist die humanitäre Lage verheerend. Auch, weil Israel immer wieder Hilfslieferungen blockiert. Mehr als hundert Hilfsorganisationen warnten kürzlich vor einem „massenhaften Verhungern“ in Gaza. Angesichts der dramatisch schlechten Versorgungslage wirft die Bundeswehr Hilfsgüter aus der Luft ab. Auch per Lastwagen gelangen derzeit wieder mehr Hilfsgüter in den fast völlig zerstörten Küstenstreifen.