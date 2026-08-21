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ZDF-Mittagsmagazin

SailGP: Felix trifft…. Wing Trimmer Kevin Peponnet

SailGP:Felix trifft ... Wing Trimmer Kevin Peponnet

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SailGP: Wingtrimmer Kevin

ZDF-Co-Kommentator Felix van den Hövel trifft ehemalige Kollegen und arbeitet mit ihnen deren Rollen im Team Germany heraus. In dieser Folge Wing Trimmer Kevin Peponnet.

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