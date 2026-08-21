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ZDF-Mittagsmagazin

SailGP: Felix trifft…. Strategist Anna Barth

Rollen Team Germany beim SailGP :Felix trifft…. Strategist Anna Barth

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SailGP-Strategin Anna Barth, hier im Einsatz am Grinder.

ZDF-Co-Kommentator Felix van den Hövel trifft ehemalige Kollegen und arbeitet mit ihnen deren Rollen im Team Germany heraus. In dieser Folge Strategist Anna Barth

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