  3. Merkliste
  4. Suche
Video
ZDF-Mittagsmagazin

Gislason: "Können aus Spielen viel mitnehmen"

Niederlage gegen Dänemark:Gislason: "Können aus Spielen viel mitnehmen"

|
Deutschlands Handballtrainer Alfred Gislason im ZDF-Interview am 17.05.2026 in Köln.

Deutschlands Handball-Bundestrainer Alfred Gislason spricht nach der Testspiel-Niederlage gegen Dänemark im ZDF-Interview.

Mehr News aus dem Sport