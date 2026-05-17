Niederlage gegen Dänemark:Gislason: "Können aus Spielen viel mitnehmen"
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Deutschlands Handball-Bundestrainer Alfred Gislason spricht nach der Testspiel-Niederlage gegen Dänemark im ZDF-Interview.
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