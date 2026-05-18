Vor Duell gegen die Schweiz:Deutschland bei der WM schon unter Druck
von Sylvia Warnke
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Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel bei der Weltmeisterschaft verloren. Gegen Lettland unterlag Deutschland 0:2 und steht nun gegen Gastgeber Schweiz unter Zugzwang.
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