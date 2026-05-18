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ZDF-Mittagsmagazin

Deutschland bei der WM schon unter Druck

Vor Duell gegen die Schweiz:Deutschland bei der WM schon unter Druck

von Sylvia Warnke

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Kai Wissmann, Haralds Egle und Philipp Grubauer am 17.05.26

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel bei der Weltmeisterschaft verloren. Gegen Lettland unterlag Deutschland 0:2 und steht nun gegen Gastgeber Schweiz unter Zugzwang.

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