Vor Duell gegen die Schweiz : Deutschland bei der WM schon unter Druck

von Sylvia Warnke 18.05.2026 | 17:27 |

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel bei der Weltmeisterschaft verloren. Gegen Lettland unterlag Deutschland 0:2 und steht nun gegen Gastgeber Schweiz unter Zugzwang.