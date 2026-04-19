Überraschung beim ATP-Turnier in München. Das deutsche Doppel Jakob Schnaitter und Mark Wallner gewann überraschend den Titel.

Jakob Schnaitter und Mark Wallner haben beim ATP-Turnier in München für eine große Überraschung gesorgt. Die beiden bayerischen Tennisprofis gewannen auf der Anlage des MTTC Iphitos den Titel im Doppel und damit ein Preisgeld von 157.320 Euro.

In ihrem dritten Finale auf der ATP-Tour war es ihr erster Sieg, dabei bezwangen die Lokalmatadoren Franzosen Theo Arribage und Albano Olivetti 6:4, 6:7 (4:7), 12:10.