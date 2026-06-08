WM im Liveblog: Sicherheitscheck für DFB-Stars auf dem Rollfeld

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++:Sicherheitscheck für DFB-Stars auf dem Rollfeld
Alles zum DFB-Team und News rund um die WM im Liveblog.
DFB-Elf mit Neuer und Brown gegen Curacao
Manuel Neuer steht beim WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao am Sonntag im Tor. Das erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der abschließenden Pressekonferenz in Houston. "Alle Spieler sind gesund und Manu wird beginnen", so Nagelsmann, der auch den Einsatz von Nathaniel Brown bestätigte.
Die DFB-PK mit Bundestrainer Nagelsmann und Aleksandar Pavlovic
Dieser Fan hat ein 2.000-Dollar-Ticket gekauft
Die Ticketpreise bei der Fußball-WM sind schon seit einiger Zeit ein Diskussionsthema. Dieser Anhänger der brasilianischen Nationalmannschaft hat für sein Ticket für die Partie der Selecao in New Jersey gegen Marokko 2.000 Dollar hingelegt - die Parkgebühr von 380 Dollar nicht inklusive.
Sicherheitscheck für DFB-Stars auf dem Rollfeld
Dieser Sicherheitscheck ist auch für Joshua Kimmich und seine Kollegen ziemlich ungewöhnlich. Auf dem Rollfeld in Winston-Salem wurden die deutschen Nationalspieler vor dem Abflug zum ersten WM-Spiel nach Houston kontrolliert.
Das Prozedere entspricht dem FIFA-Protokoll, wie der DFB mitteilte. Der Weltverband organisiert bei der WM die Anreise aller Mannschaften zu den Spielorten. Die Teams gehen dabei nicht durch die Flughafengebäude, sondern werden direkt zu den Maschinen am Rollfeld gefahren.
Kobel über Remis: "Muss man akzeptieren"
Den Start ins Turnier haben sich die Schweizer anders vorgestellt. Torwart Gregor Kobel nach dem 1:1 gegen Katar im ZDF-Interview.
ZDF-Experte Kramer: "Sané ist ein herausragender Spieler"
Mit seinem Tor bei der Generalprobe gegen die USA dürfte sich Leroy Sané seinen Startelfplatz für das erste WM-Spiel der deutschen Mannschaft am Sonntag gegen Curaçao gesichert haben. Das sehen auch die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker so.
Überhaupt brach Kramer in der WM-Sendung am Samstagabend eine Lanze für den seiner Meinung nach oft zu Unrecht kritisierten Flügelspieler von Galatasaray Istanbul. "Ich habe in meiner Karriere gegen keinen Spieler gespielt, der mir so viel Stress bereitet hat wie Leroy Sané", sagte der Weltmeister von 2014. "Sané ist ein herausragender Spieler."
Katar schockt die Schweiz und sorgt für erste Überraschung
Katar hat für die erste Turnier-Überraschung gesorgt. Die Elf von Trainer Julen Lopetegui knüpfte der Schweiz in der Nachspielzeit einen Punkt ab - der erste ihrer WM-Geschichte.
WM-Hype um US-Team: Ticketpreise schießen nach 4:1 nach oben
Nach dem höchsten Sieg einer US-Männer-Nationalmannschaft bei einer Fußball-WM sind die Ticketpreise für die weiteren Vorrundenspiele mit Beteiligung der USA sprunghaft gestiegen. Wie aus Daten der Plattform TicketData, die Preise bei verschiedenen Ticket-Drittanbietern vergleicht, hervorgeht, kosten die günstigsten Eintrittskarten für das kommende US-Gruppenspiel gegen Australien am Freitag in Seattle 1.908 Dollar (rund 1.650 Euro). Im Vergleich zu vor drei Tagen stiegen die Preise nach dem 4:1 des US-Teams gegen Paraguay demnach um 77 Prozent.
Was New York in Zeiten der WM bewegt
Es herrscht viel Trubel in New York - vielleicht sogar mehr als sonst. Was "die Stadt, die niemals schläft" in Zeiten der WM bewegt.
Vertragsverlängerung: Rangnick bleibt Österreich treu
Ralf Rangnick bleibt der österreichischen Nationalmannschaft als Trainer treu. Noch vor dem ersten WM-Spiel des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) informierte der Verband über die Vertragsverlängerung mit dem Deutschen - und zwar bis zur EM 2028. Rangnick ist seit Ende Mai 2022 Coach der Österreicher, die am Mittwoch gegen Jordanien in das Turnier starten.
Abschlusstraining in North Carolina: DFB-Pflichtsieg gegen Curacao?
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hofft auf einen WM-Traumstart gegen Curacao. Für das DFB-Team ist ein Sieg fast schon verpflichtend - doch gerade in dieser Erwartung liegt die Gefahr.
DFB-Team startet nach Houston
Auf geht's! Die deutsche Nationalmannschaft bricht in diesen Minuten nach Houston auf - dort findet morgen ihr WM-Auftakt gegen Curacao statt.
Um 21:00 Uhr deutscher Zeit soll der Flieger aus North Carolina starten, knapp zweieinhalb Stunden später wird die Landung in Texas erwartet. Um 01:45 Uhr ist dann ein Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlović angesetzt.
Ist Deutschland in WM-Stimmung?
48 Teams, 104 Spiele - viel Kritik gab es an der größten WM aller Zeiten. Doch nun rollt der Ball und kurz vor dem Spiel der deutschen Mannschaft steigt langsam auch die Stimmung im Land.
Trump gratuliert US-Team zu "bedeutenden Sieg"
US-Präsident Donald Trump hat der Nationalmannschaft seines Landes zu ihrem Auftaktsieg bei der Fußball-WM gratuliert. «Herzlichen Glückwunsch an das Team USA zu seinem bedeutenden Sieg, 4:1, gegen eine sehr gute paraguayische Mannschaft», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. «Macht weiter so!»
Trump selbst war nicht zu dem Spiel in die Arena südlich von Los Angeles gereist - stattdessen verfolgte dort sein Außenminister Marco Rubio die Partie. Außer Paraguay bekommt es die US-Nationalmannschaft noch mit Australien und der Türkei zu tun.
Das WM-Turnier der Alten Herren
Von Cristiano Ronaldo über Luka Modric und Edin Dzeko bis hin zu Lionel Messi stehen viele Altstars vor ihrer wohl letzten WM. Für einen 43-Jährigen ist es zugleich die erste.
Vor Auftakt gegen Curacao: Alle fit im DFB-Abschlusstraining
Beim Abschlusstraining vor dem WM-Auftakt gegen Curacao konnte Bundestrainer Julian Nagelsmann aus dem Vollen schöpfen. Das Comeback von Manuel Neuer im Tor rückt damit näher.
Einreise verweigert: Ghana protestiert gegen Kanadas Vorgehen
Die Einreiseverweigerung für Ghanas Fußballer Thomas Partey durch Kanada wird zum Fall für die Diplomatie. Wie das ghanaische Außenministerium mitteilte, hat es eine offizielle Protestnote an das kanadische Außenministerium gesandt. In dem Schreiben wird gefordert, «dass Kanada seine unglückliche Entscheidung überprüft». Dem 33-Jährigen war die Einreise zum ersten Spiel Ghanas bei der Fußball-WM am kommenden Donnerstag in Toronto gegen Panama verweigert worden. In den zwei weiteren Gruppenspielen wird Partey dagegen wohl spielen können, da diese in den USA stattfinden.
Hintergrund ist, dass der Mittelfeldspieler des FC Villarreal seit April wegen Missbrauchsvorwürfen in London vor Gericht steht. Die nächste Anhörung ist für den Oktober angesetzt, ein Urteil soll nicht vor Mitte 2027 fallen.
DFB-Team spendiert Fans besondere Busfahrt
Für die Anreise zum letzten Gruppenspiel des DFB-Teams müssen Fans tief in die Tasche greifen. 600 ausgewählte Unterstützer dürfen sich jetzt über eine besondere Busfahrt freuen.
Zwei Deutsche in Toronto festgenommen
Die Polizei von Toronto hat im Rahmen des WM-Spiels zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina (1:1) zwei Deutsche festgenommen und auf Körperverletzung an Beamten angeklagt. Laut Bericht soll es am Freitag rund 40 Minuten vor Anpfiff im Stadion zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der Polizisten beworfen wurden. Zwei erlitten dabei leichte Verletzungen.
Die beiden Deutschen, 27 und 25 Jahre alt, sollen demnach einer bosnischen Fangruppe angehören. Beide müssen noch am Samstag vor dem Toronto Regional Bail Centre erscheinen.
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