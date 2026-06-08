WM im Liveblog: Sicherheitscheck für DFB-Stars auf dem Rollfeld

Dieser Sicherheitscheck ist auch für Joshua Kimmich und seine Kollegen ziemlich ungewöhnlich. Auf dem Rollfeld in Winston-Salem wurden die deutschen Nationalspieler vor dem Abflug zum ersten WM-Spiel nach Houston kontrolliert.

Das Prozedere entspricht dem FIFA-Protokoll, wie der DFB mitteilte. Der Weltverband organisiert bei der WM die Anreise aller Mannschaften zu den Spielorten. Die Teams gehen dabei nicht durch die Flughafengebäude, sondern werden direkt zu den Maschinen am Rollfeld gefahren.