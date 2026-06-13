Schock in der Nachspielzeit: Schweiz nur 1:1 gegen Katar

Die Schweiz ist mit einer herben Enttäuschung in die Fußball-WM 2026 gestartet. Die "Nati" betrieb regelrechten Chancenwucher - bis Katar kurz vor dem Abpfiff der Ausgleich gelang.

Katar hat für die erste WM-Überraschung gesorgt. Die Lopetegui-Elf knüpfte der Schweiz einen Punkt ab - der erste ihrer WM-Geschichte. 13.06.2026 | 8:22 min

Die Schweiz hat nach einem späten Gegentreffer einen Stolperstart in ihre ambitionierte WM-Mission hingelegt. Die Mannschaft um Kapitän Granit Xhaka betrieb zum Auftakt in der Mittagshitze von Santa Clara regelrechten Chancenwucher und musste sich letztendlich gegen Katar mit einem 1:1 begnügen.

Bei strahlend blauem Himmel hatten sich schon vor 10 Uhr Ortszeit zahlreiche Fans am Stadion in Santa Clara versammelt. Mit Kuhglocken und Gesängen stimmten sich die Schweiz-Anhänger bei einem gemeinsamen Marsch auf die Partie ein. In der riesigen Arena, in der im Februar noch der Super Bowl stattfand, blieben beim Anstoß in der Mittagshitze allerdings zahlreiche Plätze leer.

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Irritation um Foulelfmeter - Embolo bringt Schweiz in Führung

Auf dem Feld wurden die Schweizer fast früh geschockt. Edmilson Junior tauchte nach wenigen Minuten frei vor Torwart Gregor Kobel auf, scheiterte jedoch am Keeper von Borussia Dortmund.

Der Favorit war nun wach: Die Schweiz baute Druck auf und machte unter anderem über den sehr agilen Dan Ndoye mächtig Alarm, konnte seine Chancen jedoch nicht nutzen. Embolo blieb vom Elfmeterpunkt dagegen ganz cool. Katars Torwart Mahmud Abunada hatte zuvor Remo Freuler im Strafraum gefoult. Der frühere Gladbacher Embolo verwandelte souverän.

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Dass es überhaupt Elfmeter gab, sorgte allerdings für etwas Verwunderung. Kamerabilder ließen eine Abseitsposition Freulers vor dem Foul erahnen. "Ich hätte mit einer Abseitsposition gerechnet", sagte der frühere Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer im ZDF.

Ich kann mir nur vorstellen, dass die Kamera eine falsche Perspektive gezeigt hat oder die halbautomatische Abseitslinie ausgefallen ist. „ ZDF-Schiedsrichterexperte Thorsten Kinhöfer

Später Ausgleich schockt Schweiz

Die Schweiz beschwerte sich natürlich nicht, kontrollierte auch in der Folge das Spiel und hatte Chancen für weitere Tore. Der starke katarische Schlussmann Abunada verhinderte jedoch eine schnelle Vorentscheidung.

Nach anfänglicher Euphorie war es auf den Rängen nun sehr still. Während die Schweiz am laufenden Band Chancen vergab, wurde es abseits des Feldes fast nur noch in den Trinkpausen laut, als Musik aus den Boxen schallte und tanzende und winkende Fans von den Leinwänden lachten.

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Als die Schweizer in Gedanken wohl schon beim Abpfiff waren, wurden sie spät geschockt. Nach einer hohen Flanke in den Strafraum kam Khoukhi zum Kopfball, der unhaltbar für Kobel im Eck einschlug.

Katar jubelt über ersten WM-Punkt der Verbandsgeschichte

Katar feierte das Remis nach dem Abpfiff wie einen Sieg. Es ist ihr erster Punktgewinn bei einer WM-Endrunde, nachdem sie 2022 drei Niederlagen kassierten. In der WM-Gruppe B liegen nach dem ersten Spieltag nun alle vier Mannschaften gleichauf - denn auch Kanada und Bosnien-Herzegowina hatten sich zuvor 1:1 unentschieden getrennt.

Quelle: dpa