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Fußball-WM

Fußball-WM: DFB-Abschlusstraining vor Curacao mit Manuel Neuer

Comeback von Manuel Neuer rückt näher:Vor Auftakt gegen Curacao: Alle fit im DFB-Abschlusstraining

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Beim Abschlusstraining vor dem WM-Auftakt gegen Curacao konnte Bundestrainer Julian Nagelsmann aus dem Vollen schöpfen. Das Comeback von Manuel Neuer im Tor rückt damit näher.

Die deutsche Nationalmannschaft mit Torhüter Manuel Neuer bei ihrem Abschlusstraining vor dem Duell gegen Curacao.

Training der deutschen Nationalmannschaft vor dem ersten WM-Spiel gegen Curacao am 12. Juni.

Quelle: dpa

Mit Rückkehrer Manuel Neuer und allen anderen Stars aus dem 26er-Kader hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr Abschlusstraining für den WM-Auftakt bestritten. Der 40-Jährige dürfte damit am Sonntag (19 Uhr/ARD) in Houston gegen Außenseiter Curacao wie geplant im deutschen Tor stehen.

Florian Zschiedrich | ZDF-Reporter in Winston-Salem

ZDF-Reporter Florian Zschiedrich berichtet aus dem DFB-Quartier in Winston-Salem. Der WM-Auftakt gegen Curaçao rückt immer näher.

12.06.2026 | 3:13 min

DFB-Team kämpft mit Kühlwesten gegen die Hitze

Die Einheit im DFB-Quartier in Winston-Salem begann am Samstagmorgen um 10:13 Uhr Ortszeit mit leichter Verzögerung. Ersatztorwart Alexander Nübel war der Erste auf dem Platz. Es war mit knapp 30 Grad abermals heiß, die wenigen Wolken spendeten höchstens wenige Minuten Schatten.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale)

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Am Platz standen erneut spezielle Ventilatoren mit kühlendem Wasserdampf bereit, dazu ein Pavillon für Besprechungen an der Taktiktafel. Auch gab und gibt es für die Spieler zu den Trainings Kühlwesten, einige übten mit über die Schultern gekrempelten Ärmeln.

Neuer würde Altersrekord knacken

Manuel Neuer hatte sein 124. und bislang letztes Länderspiel beim Viertelfinal-Aus bei der Heim-EM 2024 gegen den späteren Europameister Spanien (1:2 n.V.) bestritten. Danach war er aus der Nationalelf zurückgetreten, zur WM jetzt aber von Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückgeholt worden. Mit dem Spiel gegen Curacao würde er zum ältesten deutschen Nationalspieler der Geschichte.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler spricht bei einer Pressekonferenz

Völler fordert vor dem WM-Start Teamgeist und Zusammenhalt – auch die Reservisten sollen mitgezogen werden. Nagelsmann mahnt, Curacao keinesfalls zu unterschätzen.

11.06.2026 | 3:12 min

In der Raumfahrerstadt Houston hofft die DFB-Auswahl nach den beiden verhängnisvollen Auftaktniederlagen bei den Turnieren von 2018 und 2022 auf einen Raketenstart.

Wir wollen uns die Sicherheit und das Vertrauen holen, dass in dem Turnier was möglich ist.

Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Bundeskanzler meldet sich per Video-Call

Nach dem Abschlusstraining auf dem Gelände der renommierten Wake Forest University geht es für den viermaligen Weltmeister in einem von der FIFA organisierten Charterflieger vom Smith Reynolds Airport Richtung Spielort - begleitet von den besten Wünschen des Bundeskanzlers. "Ganz Deutschland hält euch die Daumen! Hier fiebern alle mit!", hatte Friedrich Merz per Videotelefonat übermittelt.

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Quelle: SID
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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