Was die AfD bei einem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt verändern könnte

Mirko Drotschmann erklärt:So würde die AfD Sachsen-Anhalt verändern
Wenn die AfD bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt eine Mehrheit bekommt, will sie im Bundesland vieles umkrempeln. Was würde das für das Bundesland bedeuten?
Am 6. September 2026 wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. In den Umfragen führt die Alternative für Deutschland (AfD) klar vor den anderen Parteien - Spitzenkandidat Ulrich Siegmund will eine Alleinregierung bilden und Ministerpräsident werden.
@MrWissen2go Mirko Drotschmann erklärt, was eine AfD-geführte Regierung verändern könnte und wo die AfD an ihre Grenzen käme. Denn: Viele Kompetenzen liegen nicht bei den Ländern, sondern beim Bund. Den direktesten Hebel hat eine Landesregierung bei den Schulen, den Hochschulen und im Bereich der Kunst und der Kultur.
Und sie könnte Polizei, Justiz und Verfassungsschutz umbauen. Bei ihrem Kernthema, der Migration, plant die AfD im Falle einer Regierungsübernahme schnell aktiv zu werden.
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