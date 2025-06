Tag der Umwelt: Plastikmüll als Problem

von M. Hugo / S. Werk 05.06.2025 | 17:00 |

Was im Alltag praktisch ist, sorgt als Müll weltweit für große Probleme: Kunststoffverpackungen. Allein in Deutschland fallen jeden Tag über 700.000 Mülltonnen an Plastikabfall an.