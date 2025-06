Junioren Schönhaus, McDonald: Zwei Deutsche im French-Open-Finale

Petzschner lobt den Nachwuchs

Der letzte deutsche Tennisspieler, der ein Grand-Slam-Turnier bei den Junioren gewonnen hat, war Alexander Zverev 2014 bei den Australian Open. Zverev war auch der letzte deutsche Junior, der in Paris im Finale stand - im Jahr 2013. Bei den French Open 2025 ist er im Viertelfinale am Novak Djokovic gescheitert.

"Es ist einfach unglaublich, hier im Finale zu stehen", sagte der in Cardiff geborene und in Schwerin aufgewachsene McDonald. Inzwischen trainiert der für Oldenburg in der Zweiten Bundesliga spielende McDonald in Schweden. "Jetzt freuen wir uns auf das deutsche Duell. Wir sind gut befreundet, das wird ein großer Spaß", sagte der aus Soest stammende Schönhaus.