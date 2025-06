French-Open-Halbfinale: Sabalenka gewinnt Top-Duell gegen Swiatek

Swiateks dritte Niederlage in Paris

Swiatek hatte 2020 sowie zuletzt drei Mal in Serie in Roland Garros triumphiert. Die 24 Jahre alte Polin hätte als erste Spielerin in der "Open Era" in Paris ihren vierten Titel in Serie holen können. Für Swiatek war es in ihrem 43. bei den French Open erst die dritte Niederlage.