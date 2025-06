Eingewanderter Räuber: Sylt und die Jagd nach dem Goldschakal

Auf Sylt wurden Lämmer und Schafe gerissen. Doch kein Hund ist der Übeltäter, sondern ein Goldschakal. Offenbar kam er über einen Bahndamm auf die Insel. Doch was tun, mit dem unerwünschten Gast?

Ganz Sylt hält die Augen offen. Die Jagd nach dem Goldschakal ist in vollem Gange. Seit einem Tag ist die Abschussgenehmigung in Kraft. Jagdberechtigte auf der Nordseeinsel dürfen den Schakal bei Sichtung töten. Nachdem das Tier vor zwei Tagen schon Schafe gerissen hatte, hat es nach NDR-Informationen nun erneut drei Lämmer verletzt und eines getötet.

Auf Sylt sind sich alle einig: Der Goldschakal muss abgeschossen werden

Die wurde jetzt sehr zügig erteilt, auch in Rücksprache mit den Naturschutzverbänden. Denn der Goldschakal ist zwar als seltener Jäger geschützt. Doch jetzt ist die Jagd auf ihn eröffnet.

Man hat also alles abgewogen und hat also ganz klar festgestellt, es sind die landwirtschaftlichen Schäden. Es ist der Küstenschutz und der Artenschutz, die hier den Ausschlag gegeben hat.

DNA-Proben belegten: Es ist wirklich ein Goldschakal

Die Sylter Schäferin Daniela Andersen hat den Goldschakal mit einer Handykamera aufgenommen. In der Nacht tauchte er auf. Ein Jäger. Zu klein für einen Wolf, zu groß für einen Fuchs.

Genützt hat es nichts. In einer einzigen Nacht habe der Schakal zwei Tage zuvor 46 Lämmer gerissen, berichtet Daniela Andersen. Insgesamt hat Familie Andersen in den vergangenen Tagen rund 90 Tiere verloren. Einige müssen getötet werden, weil der Schakal die Ohren der Tiere abgebissen hat.

Man fühlt sich auf jeden Fall bedroht, ja in seiner Arbeit auch. Es ist tatsächlich nicht nur ein wirtschaftlicher Schaden, sondern auch ein emotionaler Schaden. Wenn man seine Tiere so sieht ist das schon extrem.

Der Goldschakal soll über den Bahndamm nach Sylt gekommen sein

Wie einst auch der Fuchs, der in den Dünen Junge großzieht. Eine Gefahr für Kleintiere und Vögel, die am Boden brüten. Doch einen Goldschakal gab es noch nie. Ursprünglich lebt das scheue Tier viel weiter südlich, etwa auf dem Balkan. Was kann ihn nach Sylt gebracht haben?