Chinesische Wollhandkrabbe wird zur Plage

von Katharina Weisgerber 24.06.2024 | 14:00 |

Die chinesische Wollhandkrabbe zählt zu den gefährlichsten invasiven Arten in Deutschland. Bei ihrer Frühjahrswanderung zerstört sie an Flussufern Tier- und Pflanzenwelt. Am Bremer Weserwehr werden die Tiere deshalb nun gefangen.